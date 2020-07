Mua bán dâm ở Thanh Hoá: “Bêu tên” loạt tú bà hotgirl

Vừa cưới, nữ sinh bị bắt quả tang môi giới mại dâm ngay trong nhà nghỉ mẹ chồng: Ngày 3/10/2019, Công an TP Vinh, Nghệ An đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Lê (SN 1998). Có hộ khẩu thường trú tại TP Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh), tạm trú tại TP Vinh (Nghệ An) về hành vi “ Môi giới mại dâm”.