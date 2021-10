Một trường học buộc hủy kết quả thi lại do sơ sài, sai quy chế của Bộ GD-ĐT

Như Dân trí từng phản ánh, vào tháng 8/2021, UBND tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo Sở GD-ĐT rà soát, làm rõ việc trường THPT Chu Văn An có tổ chức thi lại cho cả học sinh vùng dịch (học sinh tại địa bàn xã Cư Êbur, TP Buôn Ma Thuột - nơi có ổ dịch cộng đồng lớn, chưa rõ nguồn lây) vào ngày 24, 25/8 hay không. Ban đầu, bà Huỳnh Thị Kim Huệ - Hiệu trưởng trường THPT Chu Văn An khẳng định với PV rằng trường tổ chức thi lại hoàn toàn không có học sinh ở vùng dịch xã Cư Êbur. Tuy nhiên, cả giáo và học sinh vùng dịch lại một mực cho rằng ngày thi có học sinh vùng dịch tham gia. Sau khi Sở GD-ĐT vào cuộc xác minh, lãnh đạo trường lại cho rằng đã bị "lọt" học sinh vùng dịch thi lại do trong quá trình kiểm tra, rà soát thông tin, nhà trường đã không kiểm soát... chặt chẽ (!). Đến lần tổ chức thi lại lần 2 vào ngày 3/9, trường THPT Chu Văn An lại tiếp tục để xảy ra vi phạm quy chế.