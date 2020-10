Một phó hiệu trưởng nghi bị nước cuốn mất tích khi qua cầu tràn

Your browser does not support the video tag.

Nhiều địa phương ở Quảng Trị vẫn còn ngập trong nước lũ

Trước đó, khoảng 17 giờ chiều 11-10, tại cầu tràn xã Tà Rụt - A Vao (huyện Đakrông), nhiều người dân nhìn thấy 1 người đàn ông đi xe máy bất ngờ bị ngã và bị nước cuốn trôi. Qua xác minh ban đầu, người bị nước cuốn mất tích nghi là ông Nguyễn Văn Hoàng - Phó Hiệu trưởng trường TH&THCS A Vao. Theo lãnh đạo UBND huyện Đakrông, qua nắm thông tin thì được biết, chiều 11-10 ông Hoàng từ TP Đông Hà lên thăm nhà ở xã A Vao. Đến thời điểm này, ông Hoàng không có mặt ở nhà và điện thoại thì tắt máy.

Nước sông ở huyện Đakrông dâng cao, chảy rất xiết

Theo ghi nhận, đến trưa 12-10, trên địa bàn huyện Đakrông có mưa rất to, lượng mưa đo được từ tối 11-10 đến 12-10 phổ biến từ 177 - 325 mm. Mưa lũ khiến các sông, suối trên địa bàn huyện Đakrông dâng cao gây chia cắt trên diện rộng. Mực nước tại các công trình thủy điện trên địa bàn đều vượt ngưỡng tràn từ 6-7 m, đặc biệt tại thủy điện Đakrông 2 là 7,3 m. Huyện này đã tiến hành di dời hơn 1.200 hộ dân với gần 5.000 người đến nơi an toàn.

Một ngôi nhà ở xã Đakrông (huyện Đakrông) bị sập

Tính đến thời điểm này, tại Quảng Trị có trên 40.000 hộ dân với 130.000 nhân khẩu bị ảnh hưởng bởi ngập lụt, trong đó đã triển khai sơ tán trên 7.000 hộ với khoảng 25.000 người đến các khu vực an toàn. Mưa lũ tại Quảng Trị khiến 6 người chết và 6 người mất tích, trong đó có 2 người tử vong do bị nạn trên biển.

