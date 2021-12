Một người của Tịnh thất Bồng Lai sẽ ra tòa vào tuần sau

Vào ngày 29/9/2020, Tòa án huyện Đứс Hòa, tỉnh Long An đã xét xử vụ việc liên quan một nhóm vào Tịnh thất Bồng Lai tìm Diễm My trong đó có người đã ném gạch gây thương tích cho ông Lê Thanh Nhị Nguyên. Tòa đã tuyên bị cáo Châu Vinh Hóa (người tấn công ông Nhị Nguyên) phạm tội cố ý gây thương tích, xử phạt 2 năm tù.

Theo nguồn tin của PV, phiên tòa phúc thẩm của vụ án sẽ được diễn ra vào tuần sau.

Trưa 2/12, trao đổi với PV, ông Lê Thanh Nhị Nguyên xác nhận sẽ tham dự phiên tòa sắp tới. "Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe lẫn tinh thần, tôi là người bị thương trong cuộc ẩu đả đó. Chúng tôi vừa được luật sư thông tin thêm về vụ án.

Về phiên tòa lần này, chúng tôi có thể sẽ mời thêm luật sư biện hộ. Do tình hình dịch bệnh, chỉ những người có tên trong đơn tố cáo mới được tham dự", ông Nguyên nói.

Trước đó, vào tháng 10/2019, ông Võ Văn Thắng, bố của cô gái Diễm My (sinh năm 1999) đã cùng nhiều người họ hàng đến hộ gia đình bà Cao Thị Cúc ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An tìm con gái.

Địa điểm của hộ bà Cúc được ông Lê Tùng Vân tên là Tịnh Thất Bồng Lai (sau đó đổi thành Thiền am bên bờ vũ trụ).

Theo tờ Công an nhân dân, trong lúc nhóm của ông Thắng lời qua tiếng lại với một số người trong Tịnh thất Bồng Lai, Lê Thanh Nhị Nguyên (sinh năm 1998) cầm chiếc xe đồ chơi bằng nhựa ném trả lại trúng tay bà Châu Vinh Hóa (một người cùng đoàn ông Thắng). Tức giận vì tự nhiên bị tấn công, bà Hóa cầm miếng gạch men vỡ ném vào nhóm người trong hộ bà Cúc, khiến ông Nguyên bị thương tích. Theo kết quả giám định, tỉ lệ thương tích là 13%.

Miếng gạch men đã được dùng để tấn công ông Nhị Nguyên

Sau khi vào cuộc, cơ quan công an đã lập hồ sơ chuyển sang cơ quan chức năng để xử lý hành vi cố ý gây thương tích của Châu Vinh Hóa.

Hiện trường vụ ẩu đả thời điểm nhóm đông người tới tìm Diễm My.

Liên quan đến Tịnh thất Bồng Lai, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã khẳng định nơi này không phải là cơ sở tự viện hợp pháp do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An quản lý và đề nghị UBND tỉnh Long An và cơ quan hữu quan xác minh để xử lý vi phạm của cơ sở trên.

