Một nam giáo viên bị tố xâm hại học sinh lớp 2 ở Bình Dương

Ngày 26-2, Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan để điều tra, xác minh làm rõ đơn tố cáo của phụ huynh em C.T.Y.N (học sinh lớp 2 một trường tiểu học ở TP Dĩ An) tố cáo ông N.T.T (giáo viên chủ nhiệm bé Y.N) về việc ông này xâm hại bé Y.N.

Nguồn tin cho biết trước đó, trưa 23-2, ông T. gọi em C.T.Y.N lên bục giảng và cũng là chỗ nghỉ trưa của giáo viên này để hỏi thăm chuyện gia đình.

Sau đó, ông T. giở trò xâm hại bé Y.N (bằng đường miệng), đến tối cùng ngày, nữ sinh này nói chuyện với gia đình về việc bị ông T. xâm hại.

Quá bức xúc với hành vi của thầy chủ nhiệm, sáng 24-2, phụ huynh của bé Y.N đã đến trường học của con để tố giác hành vi của ông T. với thầy hiệu trưởng và trình báo công an địa phương.

Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Văn Bảy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Dĩ An, xác nhận có sự việc trên, đồng thời cho biết đã chỉ đạo nhà trường tạm đình chỉ công tác đối với ông T., chờ phía công an điều tra. "Tôi chỉ đạo cho ngành giáo dục Dĩ An là phải xử lý nghiêm minh để răn đe" - ông Bảy nói.

Hiện công an đã làm việc với ông T. và những người liên quan, đồng thời trích xuất camera để tiếp tục làm rõ.

Được biết, khi nhà trường hỏi về vụ việc thì ông T. chưa thừa nhận. Hiện phía gia đình của nữ sinh Y.N cũng tạm thời xin cho bé nghỉ học vài ngày để ổn định tâm lý.

Tác giả: Thảo Nguyễn

Nguồn tin: zingnews.vn