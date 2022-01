Một công nhân Công ty than Thống Nhất tử vong do tai nạn lao động

Sáng ngày 18/1, theo nguồn tin của phóng viên Báo Pháp luật Việt nam cho biết, vào khoảng 12h20 ngày 17/1, khi đang làm việc tại Lò thượng vận tải than mức -90 + -50, lò chợ mức -50 + -45 PV6B, Phân xưởng Khai thác 6 thuộc Công ty than Thống Nhất-TKV xảy ra vụ tai nạn làm 1 công nhân tử vong.

Công ty than Thống Nhất nơi nạn nhân làm việc.

Nạn nhân là anh P. Đ. T (SN 1991, xã Hồng Phong, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình), công nhân khai thác khoáng sản trong hầm lò bậc 4/5, Công ty than Thống Nhất, tại thời điểm xảy ra tai nạn anh T. được phân công củng cố, tháo than tại thượng -90 + -50 cùng 02 công nhân khác. Khi đang quá trình tải tháo than lò thượng, anh T bị trượt ngã ở luồng máng trượt dẫn đến tai nạn.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, anh T đã được sơ cứu và đưa đến bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Phả cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng phối hợp giải quyết theo quy định.

Tác giả: Phong Thái

Nguồn tin: Pháp luật Plus