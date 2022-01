Ngày 3/1, Công an TP Thủ Đức, TP.HCM đang lấy lời khai với Huỳnh Ngọc Ánh Tuyết (SN 1994, ngụ tỉnh Bình Dương), Nguyễn Xuân Mai (SN 2002, ngụ tỉnh Cà Mau), Nguyễn Thị Khánh Linh (SN 1998), Tống Hoàng Hải (SN 1996), Ngô Anh Vũ (SN 1994), Phạm Văn Trung (SN 1995) và Ngô Thiên Lộc (SN 1997, cùng ngụ TP Thủ Đức) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Theo điều tra, tối 31/12/2021, chị N.V.A. (SN 1998, ngụ tỉnh Thanh Hoá) cùng H.T.L. (SN 1995, ngụ tỉnh Tây Ninh) và 2 người bạn đến quán nhậu 2 Đô, phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức, TP.HCM để ăn uống. Nhóm chị A. ngồi cạnh bàn của nhóm Linh (khoảng 20 người cả nam lẫn nữ).

Ít phút sau, 1 số thanh niên trong nhóm Linh qua mời nhóm chị A. uống bia. Nhóm thanh niên treo ghẹo và xin số điện thoại các thành viên nhóm chị A. nhưng các cô gái không đồng ý.

Hình ảnh vụ việc cắt từ clip.

Bực tức, nhóm thanh niên chửi bới và hắt bia vào nhóm chị A.. Tiếp đó, Linh cùng Mai, Tuyết cầm ly bia xông qua tấn công nhóm chị A.. Hải giúp sức cả 3 tấn công các cô gái.

Sự việc khiến cho chị L, cùng 1 người khác trong nhóm bị thương và được người dân đưa đi bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu. Chị L. nhập viện trong tình trạng mất nhiều máu, bàn tay phải bị vết thương nham nhở, đứt gân duỗi chung các ngón tay phải, 2 vết thương ở vị trí đầu.

Các nạn nhân không trình báo công an song qua nhiều nguồn tin, Công an phường Hiệp Bình Chánh đã vào cuộc điều tra truy xét xác định nhóm Linh nên mời tới trụ sở làm việc. Test nhanh, Hải và 1 người khác dương tính với ma tuý.

Your browser does not support the video tag.

Mời bia không uống lại không cho số điện thoại, 4 cô gái bị đánh ở TP Thủ Đức

Tác giả: Duy Anh

Nguồn tin: doanhnghieptiepthi.vn