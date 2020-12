Tang vật bị CAH Can Lộc phát hiện, bắt giữ.

Sáng 19- 12, quá trình Sửu vận chuyển số thịt lợn này trên đường ra Nghệ An tiêu thụ thì bị CAH Can Lộc phát hiện, bắt giữ. Tại cơ quan CAH Can Lộc, Cận thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Hiện CAH Can Lộc đã lập hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy số thịt lợn trên.

Tác giả: X.S

Nguồn tin: Báo Công an Đà Nẵng