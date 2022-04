Miền Trung, Tây Nguyên đón thêm đợt mưa lớn

Xã hội

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ đêm 3-6/4, khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa và Tây Nguyên lại xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Nguyên nhân do ảnh hưởng của đới gió Đông rìa áp cao cận nhiệt đới lấn về phía Tây kết hợp với rìa Tây Nam lưỡi áp cao lạnh lục địa.