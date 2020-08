Mẹ Hương Giang lần đầu hé lộ quá sức chịu đựng vì con sang Thái chuyển giới

Mẹ của Hương Giang cảm thấy có lỗi vì bà sinh con ra nhưng con không được lựa chọn giới tính

Trong chương trình "Người ấy là ai" tập đặc biệt mới đây, mẹ của Hoa hậu chuyển giới Hương Giang là bà Đinh Thị Hiền đã xuất hiện cùng con gái để "tìm rể". Trong chương trình, bà Hiền đã nghẹn ngào khi có những chia sẻ về con gái.

Chia sẻ về những áp lực khi làm mẹ của một người con chuyển giới, mẹ Hương Giang bộc bạch: “Đến bây giờ, tôi cảm thấy bình thường. Khoảng thời gian đầu tiên mới quá sức chịu đựng của gia đình, nhất là khi Giang đi Thái một mình. Tôi cảm thấy ân hận và xót xa, tất cả điều ấy dồn lại. Lúc con khó khăn, gian khổ nhất và nguy hiểm đến tính mạng nhất mà mình là người mẹ lại không được ở bên cạnh con lúc đó". Nói đến đây, bà Hiền đã khóc nghẹn.

Hiện giờ, gia đình bà Hiền tự hào vì những thành công mà Hương Giang có được

Những lời nói của bà Hiền khiến nhiều người xúc động, bởi điều đó cho thấy sự đồng cảm mà bà dành cho con mình. Trước đây, Hương Giang từng cho biết thời điểm cô đi chuyển giới rất lặng lẽ, vì cả bố mẹ cô đều ngăn cản. Do đó khi chuyển giới về, cô đã rất lo lắng. Từ lúc bước vào nhà, người đầu tiên cô dám gặp là mẹ của mình bởi không gì có thể giấu được qua đôi mắt của bà.

Trái với lo lắng sợ mẹ sẽ tức giận, mẹ cô đã thốt lên “Sao con làm ngực to thế”. Có thể thấy, bà đã ủng hộ quyết định của con mình. Nhưng với bố, Hương Giang đã phải tránh gặp mặt bố trong suốt 4 tháng trời với sự hỗ trợ của mẹ. Chỉ đến khi cô tham gia chương trình Vietnam Idol, cả nước biết cô chuyển giới thì lúc ấy, bố cô mới biết tin.

Còn bây giờ, nữ ca sĩ đã trưởng thành và có những thành công nhất định nên gia đình cũng tự hào. Và khi Hương Giang quyết định thay đổi bản thân để được sống là chính mình, mẹ Hương Giang đã cảm thấy xót xa vì mình đã sinh ra con mà con lại không được lựa chọn giới tính, Điều đó khiến bà Hiền cảm thấy mình là người có lỗi.

"Đối với xã hội, lúc đó con không bình thường nhưng đối với mẹ, lúc nào con cũng là con của mẹ”, mẹ Hương Giang nhấn mạnh.

Tác giả: Hiểu Đồng

Nguồn tin: Báo Giao thông