Mâu thuẫn xô xát, nghịch tử cứa cổ bố tử vong

Trưa 17/3, ông Trần Danh Sỹ, Chủ tịch UBND thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng.

Theo đó, khoảng 10h50 sáng 14/3, sau khi trở về nhà riêng tại thị trấn Na Sầm, giữa đối tượng Đàm Văn Đại (SN 1972) và bố ruột là ông Đàm Văn Bai (SN 1945) xảy ra mâu thuẫn.

Trong quá trình xô xát, Đại đã dùng dao sát hại ông Bai. Không dừng lại ở đó, đối tượng này còn dùng dao chém trọng thương người hàng xóm.

Phát hiện sự việc, người dân đã trình báo sự việc đến cơ quan công an. Nhận được tin báo, Công an huyện Văn Lãng cùng Công an tỉnh Lạng Sơn đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khống chế và bắt giữ đối tượng.

Cũng theo vị chủ tịch, Đại là anh cả trong gia đình có 5 anh chị em. Đối tượng này đã có gia đình riêng và sinh sống cạnh nhà bố mẹ đẻ. Trước khi xảy ra vụ án mạng thương tâm trên, vào tối ngày 13/3, giữa Đại và ông Bai đã xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Được biết, Đàm Văn Đại vốn có tiền sử nghiện ma túy và đang điều trị thuốc tại nhà. Hiện vụ việc đang được công an tỉnh Lạng Sơn điều tra, làm rõ.

Tác giả: Thiên Thanh

Nguồn tin: Doisongplus.vn