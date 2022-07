Mâu thuẫn với vợ, tìm chém chết chồng

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h50 ngày 15/7, anh T (công nhân Công ty Đại Lục) điều khiển xe máy vào trong công ty thì bị một nhóm 3-4 đối tượng đi trên 2 xe máy lăm lăm hung khí, tăng ga truy đuổi. Anh T hoảng hốt bỏ chạy thì bị một đối tượng sử dụng hung khí đâm từ phía sau khiến anh T ngã xuống đường bất động. Sau khi gây án cả nhóm bỏ trốn, anh T được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Ảnh minh họa.

Công an TP Tân An phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Long An khám nghiệm hiện trường, tử thi, thu thập chứng cứ làm rõ nguyên nhân. Bước đầu xác định, nhóm đối tượng này có mâu thuẫn với vợ của anh T. Cả nhóm đi tìm vợ anh T giải quyết mâu thuẫn nhưng không gặp, thấy anh T nên cả nhóm xông vào chém. Công an tỉnh Long An cho biết, các đối tượng sau khi gây án đã lẩn trốn, sau đó đã lần lượt đến cơ quan điều tra đầu thú.

Tác giả: Anh Thư

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân