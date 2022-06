Mâu thuẫn bộc phát, ra tay đánh bạn dập não

Sáng 22-6, Công an huyện Nghi Lộc (tỉnh Nghệ An) cho biết qua điều tra, cơ quan công an đã xác định được nghi phạm đánh anh Võ Văn G. (SN 2003, trú xóm 7, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc) bị thương nặng. "Nghi phạm đánh anh G. bị thương là một người bạn của người này, nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do mâu thuẫn bộc phát"- một lãnh đạo Công an huyện Nghi Lộc cho biết.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào sáng 21-6, người dân và cơ quan công an phát hiện 1 nam thanh niên nằm bất tỉnh ở khu vực bãi đất trống nghĩa trang xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc.

Anh Võ Văn G. bị thương

Người này được đưa đến Trạm y tế xã Nghi Xuân cấp cứu, sau đó do bị thương nặng, nên được chuyển lên Bệnh viện đa khoa Cửa Đông cấp cứu trong tình trạng bị dập não.

Nạn nhân sau đó được xác định là anh Võ Văn G.

Ông Hoàng Mạnh Hà, Chủ tịch UBND xã Nghi Phong, cho biết gia đình nạn nhân G. có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, anh G. bản thân sức khỏe không tốt, anh trai G. bị câm điếc bẩm sinh. Sau khi sự việc xảy ra, đại diện chính quyền địa phương đã có mặt tại bệnh viện để thăm hỏi nạn nhân G.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Tác giả: Đức Ngọc

Nguồn tin: Báo Người Lao Động