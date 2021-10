Mật phục bắt 9X mua bán ma túy lúc rạng sáng

Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An chiều 31/10 thông tin, các lực lượng đơn vị này vừa bất ngờ triển khai chiến sỹ mai phục, bắt tại trận Phạm Xuân Việt (SN 1992, trú xóm 3, xã Đại Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Cụ thể, từ tin báo do người dân cung cấp về một nam thanh niên nhiều biểu hiện đáng ngờ, khả năng cao đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma tuý, lực lượng CSGT đơn vị này tức tốc triển khai quân mật phục, khép chặt vòng vây.

Rạng sáng 30/10, nam thanh niên phóng xe mô tô BKS 37K1 - 946.31 tốc độ cao xuất hiện trên Quốc lộ 7A. Đội CSGT số 2 (thuộc Phòng CSGT Công an Nghệ An) thời điểm này từ nhiều hướng đồng loạt ập vào chặn đầu, khóa đuôi, gọn gàng bắt giữ đối tượng.

Phạm Xuân Việt cùng tang vật tại CQĐT

Lực lượng chức năng thu giữ tại hiện trường 5 gói tinh thể màu trắng được đối tượng khai nhận là ma tuý đá. Số "hàng" trên được Phạm Xuân Việt mua từ một đối tượng, đang chờ khách để giao dịch kiếm lời.

Thanh niên này sau đó được bàn giao cho Công an huyện Yên Thành. Thông tin từ cơ quan công an, số gói tinh thể màu trắng thu giữ được trong người của Phạm Xuân Việt được xác định là ma tuý đá, tổng trọng lượng 27,185gam.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra.

