Mang di ảnh, khăn tang đòi xử lý hung thủ chém chết người

Trước đó, hơn 6 giờ cùng ngày, khoảng 10 người trong một gia đình (bao gồm cả trẻ em) với trang phục áo tang, mang theo di ảnh, kéo đến cửa hàng xăng dầu Hoàng Yến, nằm trên Quốc lộ 1, địa bàn xã Tân Phúc, huyện Hàm Tân (Bình Thuận) gây áp lực, đòi xử lý hung thủ gây ra cái chết cho người thân. Những người này đề nghị Công an tỉnh Bình Thuận khởi tố bị can, bắt giam những người đã giết chết con em họ theo đúng quy định của pháp luật. Do sự việc xảy ra trên đường quốc lộ nên thu hút rất đông người hiếu kỳ đến xem.

Người nhà mang di ảnh, khăn tang gây áp lực, đòi xử lý hung thủ chém chết người

Những người trên là gia đình bà Phạm Thị Thanh Huệ (30 tuổi; ngụ khu phố 2, thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân), là vợ nạn nhân Nguyễn Viết Thanh Hải (31 tuổi) tử vong trong vụ hai nhóm truy sát nhau tại xã Tân Đức, Hàm Tân vào tháng 4-2020.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền huyện Hàm Tân đã có mặt kịp thời giải quyết vụ việc, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Trưởng Công an huyện Hàm Tân cũng có mặt tại hiện trường để vận động, giải thích cho gia đình nạn nhân. Vụ việc được giải quyết lúc 8 giờ 30 phút cùng ngày, gia đình đã đồng ý giải tán về nhà. Bà Phạm Thị Thanh Huệ, vợ nạn nhân Nguyễn Viết Thanh Hải, cho biết bà cùng gia đình đến cây xăng Hoàng Yến để kêu oan, yêu cầu cơ quan điều tra làm rõ vì vụ án đã trôi qua hơn 5 tháng nhưng không ai được khởi tố.

Vụ việc xảy ra vào chiều ngày 26-4, tại thôn 4, xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, một nhóm thanh niên ở xã Tân Phúc (trong đó có ông Dương Thái Khoa, chủ cửa hàng xăng dầu Hoàng Yến) đang ở trong lán trại (khu vực Suối Giêng đi vào) thì có một nhóm thanh niên khác là người địa phương do M.T.T. cầm đầu đến để yêu cầu giải quyết mâu thuẫn.

Hiện trường vụ hỗn chiến hồi tháng 4-2020

Sau một lúc tranh cãi, hai bên lao vào đánh nhau làm ông Dương Thái Khoa bị thương. Khi nhóm thanh niên địa phương ra về thì nhóm ông Khoa đuổi theo để trả thù. Khi gặp nhau trên đường, hai nhóm người này tiếp tục hỗn chiến. Hậu quả làm 5 người của cả hai nhóm bị thương, riêng ông Nguyễn Viết Thanh Hải người tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

