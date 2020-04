Màn kịch yêu thương của mẹ đẻ và bố dượng bạo hành bé gái 3 tuổi đến tử vong

Tin con, mất cháu



Những ngày qua, rất đông người dân thôn Võng La, xã Võng La, huyện Đông Anh, TP Hà Nội đến chia buồn với gia đình bà Vũ Thị Dự (bà ngoại của bé gái N.N.M.M - SN 2017). Sau khi cơ quan công an hoàn tất khám nghiệm tử thi đã bàn giao thi thể bé gái xấu số cho gia đình bà ngoại mai táng theo phong tục địa phương.

Người thân bà Dự kể, sau sự việc, gia đình Nguyễn Minh Tuấn (SN 1989, trú tại phường Phương Liên, quận Đống Đa, TP Hà Nội) – chồng thứ ba của Nguyễn Thị Lan Anh (SN 1991, mẹ đẻ cháu M) đã cử một số người đến thắp hương cho cháu và gửi gia đình chút tiền lo tang lễ cho cháu. Tuy nhiên gia đình bà Dự đã không cầm và bày tỏ quan điểm muốn pháp luật xử lý công minh để đòi lại công bằng cháu gái.

Ngồi trước bàn thờ di ảnh đứa cháu ngoại, bà Dự đau xót kể bản thân bà cũng là mẹ đơn thân, sinh được một người con gái duy nhất là Nguyễn Thị Lan Anh.

Di ảnh bé gái xấu số. Ảnh: PV

Bà Dự kể, Lan Anh và chồng đầu đã có 1 con trai. Khi cuộc sống đang yên ổn thì Lan Anh đòi ly dị dù chồng cương quyết không đồng ý. Thế rồi, Lan Anh vẫn quyết tâm ra đi, để lại con cho chồng. Đến nay cháu bé cũng đã được 11 tuổi.

Hơn 3 năm trước, Lan Anh yêu một người đàn ông ở Hải Dương (bố cháu bé M). Sau khi có bầu 6 tháng, Lan Anh và người đàn ông này về quê ngoại đăng ký kết hôn và chuẩn bị tổ chức lễ cưới.

Tuy nhiên, ngày hôm sau rước dâu thì tối hôm trước Lan Anh bỏ trốn khiến hai bên gia đình dở khóc, dở cười. Người chồng cũng mất tích từ thời gian này, gia đình đằng nội đến bây giờ không biết anh ta đi đâu.

Sau ít ngày gia đình tìm Lan Anh vì cô này ý định bỏ thai 6 tháng ở trong bụng. Được mọi người khuyên ngăn nên Lan Anh đã hạ sinh được một bé gái xinh xắn là cháu N.N.M.M.

Bà Dự đau đớn trước sự ra đi quá đột ngột của cháu ngoại.

"Sau khi sinh con, Lan Anh không cho con bú, không chăm sóc hay quan tâm con, để mặc con cho tôi rồi đi. Cháu được 1 tháng, tôi có nhờ bác sang chăm cháu giúp gia đình. Mọi người thương cháu M lắm vì cháu thiếu thốn tình cha, còn mẹ thì không chăm sóc, đoái hoài gì…",bà Dự nghẹn ngào kể.

Cũng theo bà Dự, từ năm ngoái đến nay thỉnh thoảng Lan Anh về quê đón cháu M chăm sóc vài tuần. Mấy lần gần đây, Lan Anh đón con vài ngày rồi lại trả về cho bà ngoại.

"Lan Anh nói với tôi là cả bố mẹ chồng và bố dượng cháu bé đều yêu thương cháu. Nó còn bảo là từ nay sẽ tận tay chăm sóc cháu M. ăn học nên người nên tôi bớt lo lắng. Thế nhưng lần này gần 1 tháng không có tin tức của cháu nên tôi gọi điện, nhắn tin cho cả nhà bà thông gia và Lan Anh thì mọi người bảo: Cứ an tâm. Nào ngờ cháu tôi lại bị hành hạ đến vong mạng", bà Dự nghẹn lời.

Khu nhà trọ tại ngõ 46 phố Phạm Ngọc Thạch, phường Phương Liên, quận Đống Đa, TP Hà Nội - nơi bé gái 3 tuổi bị bạo hành.

Cháu bé chịu 7 trận hành hạ trong vòng 24 tiếng

Ngày 3/4, sau khi tiếp nhận hồ sơ vụ án từ Công an quận Đống Đa, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã quyết định khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Thị Lan Anh để điều tra về hành vi "Giết người".

Khi bắt giữ đôi vợ chồng nói trên, cảnh sát thu được ma túy ở nhà cặp đôi mất nhân tính này, với khối lượng đủ để khởi tố hình sự thêm tội danh "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Tại cơ quan cảnh sát điều tra, khi đọc những thông tin chi tiết về vụ án, những dòng chữ tường thuật hành vi mà Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Thị Lan Anh, nhiều cán bộ điều tra với "thần kinh thép" cũng không thể tin được.

Tuấn và Lan Anh tại cơ quan điều tra.

Theo đó, do cả Tuấn và Lan Anh đều nghiện ma túy đá nên dù không có mâu thuẫn gì trong cuộc sống, 2 đối tượng này thường xuyên hành hạ, đánh đập cháu M không rõ lý do. Cao điểm của những hành vi mất nhân tính này bắt đầu vào sáng ngày 29/3, kéo dài cho tới ngày 30/3.

Khoảng 8h ngày 29/3, thấy cháu M đòi ăn bánh gạo, lườm mình nên Tuấn đã đánh bé gái này rồi lấy chiếc chậu ra, bắt cháu quỳ ở đó cho tới khi "chịu xin lỗi". Tuấn yêu cầu Lan Anh ngồi trông, không cho cháu M được ngủ hay ăn uống gì.

Tuy bé M là con riêng của mình nhưng Lan Anh tích cực giúp sức chồng, khi thấy cháu M ngủ gật thì đối tượng này kéo tai, bắt cháu phải dậy, thậm chí dùng kim đâm vào tay cháu...

Chiều cùng ngày, Tuấn đã 3 lần dùng tay, dùng cán chổi đánh đập cháu M, hòng bắt bé gái phải "xin lỗi". Do cháu M còn nhỏ, không đáp ứng yêu cầu nên tên này và vợ tiếp tục để cho bé gái chịu phạt, quỳ trong chậu, không được ăn uống gì và liên tiếp bị đánh.

Những hình ảnh về bé gái 3 tuổi bị mẹ đẻ, bố dượng bạo hành dẫn đến tử vong khiến dư luận phẫn nộ.

Trong khi đó, vợ chồng Tuấn - Lan Anh thản nhiên cơm với nhau, bỏ mặc cháu M phải quỳ trong chậu.

Đến đêm ngày 29, rạng sáng 30/3, cháu M xin được uống sữa song Tuấn và Lan Anh không đáp ứng mà tiếp tục đánh khiến bé gái bị lả đi, yếu và mệt. Tổng cộng, các đối tượng đã đánh cháu bé tới 7 trận trong vòng 24 tiếng.

Tới sáng 30/3, Tuấn và Lan Anh phát hiện cháu M bị mệt, nóng, nên đã đưa đi cấp cứu, song bé gái này không qua khỏi. 2 kẻ ác thậm chí đã bàn nhau thống nhất khai rằng, cháu bé bị ngã nên mới bị như vậy.

Tuy nhiên, kết quả khám nghiệm cho thấy, cháu M tử vong do chấn thương sọ não với nhiều thương tích ở vùng đỉnh và thái dương sưng nề, tụ máu; chảy máu não; gãy răng; đùi tụ máu… Những dấu vết này đã tố cáo tội ác tày đình của mẹ đẻ và bố dượng cháu bé.

Tác giả: Nhóm PV

Nguồn tin: Báo Gia đình & Xã hội