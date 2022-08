Lương Hải Như vẫn bặt vô âm tín gần 2 tháng

Đã gần hai tháng kể từ ngày Lương Hải Như (23 tuổi, quê Chương Mỹ, Hà Nội) mất tích, gia đình vẫn cố gắng tìm kiếm con gái trong vô vọng.

Hải Như được xác định mất tích từ ngày 14/7 với địa điểm định vị lần cuối là cầu Cù Sơn, huyện Hoài Đức, Hà Nội. Tại nơi này, gia đình tìm thấy một chiếc dép của Như. Trưa 6/8, cách mép bờ sông cầu Tân Phú, huyện Quốc Oai, người thân của cô gái tìm thấy thêm chiếc túi xách - cách nơi tìm thấy dép khoảng nửa cây số.

Trong căn nhà nhỏ lụp xụp, ông Lương Viết Tuyên (47 tuổi, cha của Hải Như) nước mắt lưng tròng mỗi khi nhắc về con gái.

Người đàn ông đi lại khó khăn do từng bị té gãy chân, phải đi mổ sống lưng. Nhưng kể từ khi con gái mất tích, ngày nào ông Tuyên cũng đi gần 20 km đến chân cầu Cù Sơn tìm con. Đều đặn từ 6h sáng hôm nay đến 2h sáng hôm sau, người cha 47 tuổi thẫn thờ tìm con từ dưới sông lên trên cạn, trong vô vọng.

"Gia đình chỉ biết mất con thì đi tìm thôi. Không phương hướng cũng chẳng có định hướng. Người ta mất con làm đám tang là xong, nhưng con gái tôi mất tích không biết đang ở đâu, nằm chỗ nào. Nghĩ con có thể nằm ở cống rãnh nào lại xót. Day dứt lắm", ông Tuyên nghẹn ngào.

Ông Tuyên, cha của Hải Như, ngồi thẫn thờ mỗi khi nhắc về con gái đang mất tích. Ảnh: Vân Trang.

Tìm kiếm bằng mọi cách

Ông Lương Viết Tuyên nhớ lại trước ngày con mất tích, Hải Như không có biểu hiện nào lạ. Công việc của cô bận rộn, thỉnh thoảng làm đến 23h mới về nên gia đình không quá lạ lẫm khi con gái báo bận.

"Trước ngày mất tích, tôi dặn con gái về quê, nhưng cháu báo bận không về được. Sáng 14/7, con vẫn đi làm bình thường. Hải Như nhắn sẽ về nhà buổi tối, nhưng cuối cùng lại không thấy con đâu. Có ai ngờ đó là lần cuối con nhắn về cho gia đình", ông Tuyên nhớ lại.

Khoảng ngày 25/7, gia đình nhận được cuộc điện thoại lạ báo đi nhận xe máy của con gái ở một bãi xe tại phố Tú Mỡ, quận Cầu Giấy - cách nơi tìm thấy dép và túi xách của Hải Như khoảng 15 km.

Khi đến nơi, gia đình nhận được chiếc xe máy dính đầy bùn đất, có nhiều vết xước, đặc biệt ở phần thân xe. Trong cốp xe, gia đình nhận được thêm chiếc ví bị rỗng tiền, chỉ còn giấy tờ của Hải Như và điện thoại được bọc trong túi rách.

Tình trạng xe máy của Hải Như (xe hiệu Honda Vision màu đen) khi được cơ quan công an phát hiện. Ảnh: Gia đình cung cấp.

Suốt gần hai tháng qua, gia đình thuê thợ lặn tốn hàng trăm triệu đồng tìm kiếm Hải Như ở cầu Cù Sơn. Gia đình cũng nhận được sự giúp đỡ của vài đội cứu hộ, như Đội 116. Gần đây nhất, một đội cứu hộ từ TP.HCM ra phụ giúp, dùng robot dò đáy sông, nhưng vẫn không có kết quả.

"Lần lượt đội này đến, đội kia đi, nhưng gia đình vẫn không biết con gái đang ở đâu. Trong lòng chúng tôi đau xót lắm, xác định con gái lành ít dữ nhiều", ông Tuyên nghẹn giọng.

Ông Tuyên cho hay gia đình vẫn thường xuyên cập nhật tình hình tìm kiếm từ cơ quan công an. Tuy nhiên, công an không tiết lộ nhiều do đang trong quá trình điều tra.

Hải Như mất tích gần hai tháng. Ảnh: Gia đình cung cấp.

Sau gần hai tháng tìm kiếm dưới sông không khả quan, gia đình ông Tuyên đang thay đổi hướng, tập trung hơn ở trên cạn.

Cơ quan công an khuyên gia đình mở rộng hướng tìm về phía cuối dòng sông và lần theo định vị nơi Hải Như từng đi qua. Ông Tuyên dự định mở rộng sang làng Thổ Ngoã, huyện Quốc Oai và xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ.

Những ngày đầu con gái mất tích, ông Tuyên không dám về nhà lâu vì sợ nhìn thấy căn nhà trống vắng. Nhiều đêm liền, ông Tuyên thức trắng, rồi sáng sớm lại lọ mò lên chân cầu Cù Sơn nhìn dòng nước xiết. Người cha 47 tuổi già sọp sau quãng thời gian tìm con.

"May mắn, nhiều người dân biết chuyện đã động viên và cùng tìm kiếm với gia đình. Có người lo cho chúng tôi chỗ ăn, chỗ ở, tôi rất biết ơn. Không có mọi người giúp đỡ, chúng tôi không biết vượt qua chuyện này thế nào", cha của Hải Như chia sẻ.

Công an huyện Hoài Đức cũng tích cực giúp đỡ gia đình Hải Như. Công an hỗ trợ tìm kiếm trên cạn, đồng thời quyên góp tiền, hướng cho gia đình thuê được những đội thợ lặn tốt.

Mong có manh mối mới

Hải Như trong mắt cha là cô gái rất biết nghĩ cho gia đình. Khi là học sinh cấp 3, cô gái nhiều lần dành dụm tiền mua balo cho em, mua quà cho cha mẹ. Lên đại học, cô cố gắng đi làm để đỡ đần tài chính cho gia đình.

Hải Như ít khi tâm sự với cha nên ông Tuyên biết rất ít về các mối quan hệ của con gái. Ông chỉ nhớ có lần phát hiện Hải Như bị người yêu cũ hành hung, người cha đã yêu cầu con lên cơ quan công an xã trình báo sự việc. Khi đó, Hải Như bị chặn đánh nên hốc mắt bị bầm tím, tay lẫn chân đều có nhiều vết bầm.

Hải Như từng bị người yêu cũ tên T.N.T. chặn đường, hành hung. Sau đó, T. bị cơ quan công an khu vực bắt viết giấy cam kết không đe dọa hay làm hại người khác. Ảnh: Gia đình cung cấp.

Ông Tuyên khẳng định gia đình vẫn tiếp tục tìm kiếm Hải Như, đến khi nào không còn hy vọng.

"Nếu mãi vẫn chưa thấy con, tôi phải bàn với ông bà lập bàn thờ vọng để cúng. Chứ như bây giờ, tôi xót con quá. Còn gia đình vẫn sẽ tìm kiếm con đến khi nào ra được manh mối mới, hoặc chờ thông báo của cơ quan chức năng", ông Tuyên nghẹn ngào.

Ông Tuyên cũng rất mong cơ quan chức năng sớm giải quyết sự việc để nhanh chóng tìm được con gái, ổn định lại cuộc sống.

Ngày 27/7, Công an TP Hà Nội quyết định truy tìm người mất tích có dấu hiệu liên quan đến tội phạm. Theo gia đình, Lương Hải Như rời khỏi nhà trọ ở phố Thái Thịnh, quận Đống Đa, lúc 20h ngày 14/7. Đến khoảng 21h cùng ngày, gia đình không liên lạc được với Hải Như. Lần theo định vị, gia đình phát hiện điểm bất thường khi thấy vị trí của Hải Như thay đổi từ địa điểm xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, sang cầu Cù Sơn, huyện Hoài Đức. Chị gái nạn nhân tiết lộ Hải Như và người yêu cũ tên T.N.T. (sinh năm 1997) có mâu thuẫn về tiền bạc và tình cảm. T. từng chặn đường, hành hung Hải Như và bị cơ quan công an khu vực bắt viết giấy cam kết không tiếp tục đe dọa hay làm hại người khác.

