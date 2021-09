Lừa tiêm vắc xin Covid-19 chiếm đoạt gần 100 triệu đồng

Ngày 27/9, Công an TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, vừa bắt tạm giam một đối tượng có hành vi lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19 để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người.

Cơ quan chức năng đọc lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Thủy Tiên.

Theo điều tra bước đầu của công an, đối tượng Nguyễn Thị Thủy Tiên (SN 1999, trú xã Hải Định, huyện Hải Lăng, Quảng Trị) lấy tên giả là Nguyễn Thị Khánh Vy (ở Vĩ Dạ, TP Huế) đã liên hệ với nhiều người dân ở phường này và “nổ” có người quen làm ở các cơ quan công an, quân đội nằm trong diện được ưu tiên tiêm vắc-xin Covid-19, nhưng do không có nhu cầu nên cần bán lại suất tiêm với giá từ 4 triệu đến 5 triệu đồng/suất.

Bằng thủ đoạn kể trên, từ tháng 8 đến tháng 9/2021, Tiên đã lừa đảo nhiều bị hại, chiếm đoạt gần 100 triệu đồng.

Sau khi nhận thông tin tố giác của các bị hại, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Huế đã vào cuộc, phối hợp Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tiến hành truy xét, đấu tranh làm rõ. Tại cơ quan công an, Thủy Tiên thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Đến ngày 26/9, các cơ quan chức năng TP.Huế đã thực hiện các thủ tục tố tụng, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thủy Tiên.

Hiện vụ việc đang được điêu tra, làm rõ.

