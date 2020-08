Lời khai sốc của nữ phó khoa sản bệnh viện huyện đầu độc cháu nội bị bại não

Ngoài làm việc tại bệnh viện Vũ Thư, bà nội đang tâm đầu đọc cháu còn mở phòng khám tại gia đình - Ảnh: Hoàng Long

Chiều nay, bác sỹ Nguyễn Thị Minh Chính - Giám đốc Bệnh viện Nhi tỉnh Thái Bình xác nhận, cháu bé 11 tháng tuổi Lê Trần Dương M trong vụ bị bà nội đầu độc bằng thuốc diệt chuột đã được chuyển từ Bệnh viện Nhi TƯ về Bệnh viện Nhi tỉnh Thái Bình để tiếp tục điều trị.

"Chẩn đoán khi tiếp nhận bệnh nhi này cho biết, sau thời gian điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhi TƯ, cháu bé đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe cháu đã tiến triển ổn định hơn nên chuyển về điều trị tiếp tại đây. Qua khám, kiểm tra cho thấy, ngoài bị ngộ độc, cháu bé còn bị đa dị tật bẩm sinh với chứng bại não, tim bẩm sinh, hở hàm ếch", một bác sỹ của Khoa Cấp cứu- Chống độc thuộc Bệnh viện Nhi Thái Bình thông tin.

Bà chủ Thị Mỹ Lệ bj bắt, tạm giam để điều tra về tội danh "Giết người" - Ảnh CTV

Liên quan đến vụ việc trên, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, ngày 2/8, Cơ quan CSĐT, Công an thành phố Thái Bình đã thực hiện lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và thực hiện tạm giam đối với bà Chử Thị Mỹ Lệ (51 tuổi, trú thôn Tú Linh, xã Tân Bình, thành phố Thái Bình) - đang là Phó trưởng Khoa sản Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình) - là bà nội chủa cháu bé Lê Trần Dương M (đã bị đầu độc) để điều tra về hành vi "giết người". Trước đó, bà Lệ đã bị Công an quận Đống Đa (thành phố Hà Nội) tạm giữ để điều tra cũng về hành vi giết người và được di lý về Thái Bình ngày 1/8.

Cùng với thừa nhận đã đầu độc cháu nội 2 lần bằng thuốc diệt chuột dạng nước, bà Lệ cũng khai nhận động cơ đầu độc là vì không nỡ nhìn thấy cháu đau đớn vì bị bệnh tật hành hạ và cũng muốn "giải thoát" cho cháu và bố mẹ cháu khỏi nỗi đau có con bệnh trọng.

Liên quan đến hành vi của bà Lệ, một người hàng xóm của gia đình bà Lệ ở thôn Tú Linh (xã Tân Bình, thành phố Thái Bình) là bà T.T.D cũng cho biết: "Thường ngày, bà Lệ là người nhanh nhẹn, hay nói, không có điều tiếng gì. Phòng khám sản Tân Bình của bà ấy cũng khá đông khách và được nhiều người đánh giá có chuyên môn tốt. Tuy nhiên, trong cuộc sống gia đình bà Lệ rất vất vả vì có cháu bị nhiều bệnh bẩm sinh. Nhiều lúc cháu bé la hét vì đau đớn, chúng tôi vẫn thấy bà ấy khóc, nói: "Giá có thể mang bệnh, đau đớn thay cho cháu để nó lớn làm người". Có thể trong lúc quẫn trí, bà ấy đã nghĩ quẩn, dẫn đến hành động nhân tâm là đầu độc cháu".

Nhiều cán bộ,nhân viên của Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Thư ngỡ ngàng trước hành vi đầu độc cháu nội của đồng nghiệp - Ảnh: Hoàng Long

Tại nơi bà Lệ công tác là Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Thư, dù vụ việc xảy ra đã vài ngày nhưng rất nhiều đồng nghiệp của bà Lệ vẫn còn "sốc".

Bác sỹ Phạm Tín Trung - Giám đốc Bệnh viện cho biết ngày 3/8, bệnh viện nnhận được thông báo của Công an TP Thái Bình về việc đang tạm giữ hình sự bà Lệ để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Giết người". Ngay sau đó, Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Thư đã có quyết định tạm đình chỉ công tác, sinh hoạt Đảng đối với bà Chử Thị Mỹ Lệ - Phó khoa Sản để phục vụ công tác điều tra của cơ quan công an.

"Ở cơ quan, bà Lệ sống chan hoà với mọi người và luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao", ông Trung nhận xét về vị phó khoa này.

Nhận định về tội danh "Giết người" mà bà Lệ đang bị điều tra, một bác sỹ ở bệnh viện này nói: "Chúng tôi cũng biết chị Lệ rất khổ vì có cháu bị tật - bệnh bẩm sinh. Có thể hành động ấy bột phát trong lúc quẫn trí nhưng không thể biên minh cho hành động sai trái của chị Lệ được, nhất là chị ấy đang khoác áo thầy thuốc, nghề luôn phải đặt hai chữ "cứu người" lên làm đầu".

Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Thư đã đình chỉ công tác và sinh hoạt đảng của vị phó khoa có hành vi đầu độc cháu nội - Ảnh: Hoàng Long

Như Tiền Phong đã đưa tin, giữa tháng 7, sau khi tiếp nhận bệnh nhi Lê Trần Dương M (sinh ngày 16/9/2019, trú tại xã Tân Bình, thành phố Thái Bình) từ bệnh viện Nhi Thái Bình, kíp điều trị của Bệnh viện Nhi Trung ương phát hiện trong mẫu xét nghiệm của bệnh nhân có chất độc (ban đầu được xác định là thuốc diệt chuột), nên đã báo cho Công an quận Đống Đa ( thành phố Hà Nội) đến để phối hợp tiến hành điều tra xác minh vụ việc.

Quá trình xác minh, điều tra vụ việc, đã xác định cháu bé bị đầu độc, đồng thời xác định nghi phạm đầu độc cháu bé chính là bà nội cháu là Chử Thị Mỹ Lệ (51 tuổi, trú tại thôn Tú Linh, xã Tân Bình, thành phố Thái Bình, đang là Phó trưởng Khoa sản Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình).

Bước đầu, Chử Thị Mỹ Lệ đã thừa nhận sau khi được vợ chồng con trai (đang sinh sống ở Hà Nội) gửi trông hộ con, bà Lệ đã 2 lần bơm chất độc (thuốc diệt chuột) vào sữa cho cháu nội uống, gồm 1 lần ở nhà và 1 lần khi cháu đang cấp cứu ở Bệnh viện Nhi Thái Bình vào sữa cho cháu uống, phần còn lại của ống thuốc diệt chuột dạng nước hiện đang cất giữ ở nhà.

Do vụ án bước đầu xảy ra ở thành phố Thái Bình, nên ngày 1/8, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã bàn giao hồ sơ vụ việc và bị can cho Công an Thành Phố Thái Bình tiếp tục thụ lý điều tra.

