Lời khai của gã "cha hờ" hành hạ dã man bé trai 5 tuổi ở Bình Dương

Clip ghi lại sự việc Nam đánh đập đứa trẻ 5 tuổi được phát tán trên mạng xã hội gây bức xúc trong dư luận.

Trưa 5/8, trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Dương cho biết: "Ngay tối qua, Sở đã cử cán bộ xuống địa phương tìm hiểu vụ việc và thăm hỏi bé trai cùng gia đình. Hiện bé trai đã được giao cho mẹ ruột chăm sóc với sức khỏe ổn định".

Sở đã báo cáo UBND tỉnh Bình Dương, Cục Bảo vệ Trẻ em về vụ việc và yêu cầu cơ quan chức năng địa phương xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật.

Theo báo cáo, tại cơ quan điều tra, Lê Hoài Nam khai từ năm 2020 sống chung như vợ chồng với chị Nguyễn Huyền T. (29 tuổi, cư trú tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Chị T. là mẹ ruột của bé Bùi Nguyễn Phúc A. - đứa trẻ bị hành hạ dã man trong clip được lan truyền trên mạng xã hội.

Từ đầu tháng 5 đến nay, Nam thuê nhà ở Khu phố Bình Quới B, phường Bình Chuẩn làm nơi bán cà phê, sống cùng chị T. và bé Phúc A. Thời gian sinh sống tại đây, Nam thường xuyên đánh đập, quát mắng bé Phúc A.

Lê Hoài Nam khi làm việc với cơ quan chức năng.

Khoảng 20h ngày 3/8, Nam tiếp tục đánh đập, chửi mắng bé Phúc A. Người dân ở cạnh nhà can tới ngăn thì bị hăm dọa nên đã quay video sự việc đăng tải lên mạng xã hội.

Ngay khi sự việc được đăng tải, Công an phường Bình Chuẩn vào cuộc điều tra và tạm giữ Lê Hoài Nam.

Công an cơ sở đã lập hồ sơ ban đầu chuyển lên cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thuận An xử lý theo thẩm quyền.

Làm việc với cơ quan chức năng, bước đầu Nam thừa nhận do bực tức nên đánh đập bé Nguyễn Phúc A. (5 tuổi) như đoạn clip ghi lại.

Liên quan đến sự việc trên, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ (Chi hội trưởng Chi hội Luật sư thuộc Hội Bảo vệ quyền trẻ em TPHCM), cho rằng hành vi của Nam có dấu hiệu phạm vào tội "Cố ý gây thương tích".

Tội "Cố ý gây thương tích" được quy định tại Điều 134, Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Theo đó, người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30%; hoặc dưới 11% nhưng thuộc trường hợp như: Dùng hung khí nguy hiểm, thực hiện hành vi phạm tội đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ… thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Tác giả: Xuân Hinh - Trung Kiên

Nguồn tin: Báo Dân trí