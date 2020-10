Lợi dụng mưa lũ, từ Nghệ An sang Hà Tĩnh trộm hàng loạt xe máy

Ngày 26/10, Cơ quan CSĐT CAH Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố đối tượng Nguyễn Văn Thành (SN 1978, trú phường Vinh Tân, TP Vinh, Nghệ An) về tội “trộm cắp tài sản”.

Đối tượng Thành tại cơ quan công an

Trước đó, trên địa bàn huyện Nghi Xuân xảy ra nhiều vụ trộm cắp xe máy, gây nhiều bức xúc trong nhân dân, làm ảnh hưởng đến tình hình ANTT. Công an huyện Nghi Xuân đã xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh.

Các lực lượng của Ban chuyên án đã áp dụng đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ tiến hành rà soát, soát xét, lên danh sách đối tượng nghi vấn, thu thập hồ sơ, tài liệu.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện đã xác định được đối tượng Thành có nhiều nghi vấn, thường xuyên đến địa bàn huyện Nghi Xuân, đặc biệt Thành là đối tượng từng có 3 tiền án về các tội trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ngày 23/10/2020, Công an huyện Nghi Xuân nhận được tin báo của người dân về việc tại quán Kỷ Ngọc, thuộc thôn Hồng Tiến, xã Xuân Giang, anh Trần Vũ Đức Linh (SN 1990, trú thị trấn Tiên Điền) bị kẻ gian lấy trộm xe máy hiệu Honda BS: 37B3-019.00. Ngay khi vụ việc xảy ra, Ban chuyên án đã triển khai lực lượng, tổ chức truy bắt.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 22h30 ngày 24/10/2020, trinh sát phối hợp Công an phường Vinh Tân, TP Vinh, tỉnh Nghệ An bắt giữ Nguyễn Văn Thành cùng tang vật (xe máy) tại chung cư Tràng An 1, phường Vinh Tân, TP.Vinh.

Đối tượng và tang vật đoản dùng để phá khóa xe

Tại cơ quan Công an, đối tượng Thành đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Mở rộng điều tra, Thành khai nhận từ đầu tháng 10/2020 đến nay đã thực hiện 6 vụ trộm cắp xe máy tại địa bàn huyện Nghi Xuân, TP.Hà Tĩnh và TP.Vinh, tỉnh Nghệ An (trong đó có 2 vụ tại địa bàn huyện Nghi Xuân, 1 vụ tại TP.Hà Tĩnh, 2 vụ tại TP.Vinh), với tổng trị giá tài sản trên 100 triệu đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Xuân đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Thành về tội trộm cắp tài sản.

