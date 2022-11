Lối đi nào cho chợ đầu mối khu vực biên giới Nghệ An? (Kỳ I): Khổ doanh nghiệp, khó chính quyền

Tuy nhiên, trải qua 10 năm, dự án vẫn đang ở trạng thái "đắp chiếu". Chủ đầu tư thì lâm vào cảnh “tiến thoái lưỡng nan”, còn đất đai bỏ hoang, công trình đầu tư dở dang xuống cấp...

“Rơi rụng” theo thời gian

Dự án xây dựng chợ đầu mối khu vực biên giới và khu kinh doanh tổng hợp tại xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương. Dự án có tổng diện tích hơn 13,5 ha, có vị trí tại khu đất phía đông đường Hồ Chí Minh, thuộc thôn Thuỷ Phong, xã Thanh Thuỷ do Công ty CP Tân Long làm chủ đầu tư với thời hạn hoạt động là 50 năm.

Hiện nay, chủ đầu tư đã tiến hành thi công được các hạng mục: San lấp một phần hạng mục bến xe; xây dựng xong phần thô hạng mục cửa hàng xăng dầu; khu giới thiệu trung bày bàng hóa; xây dựng được một số hạng mục của khu sinh thái; xây dựng hoàn thiện đường dân sinh giữa dự án và khu dân cư.

Ngày 17/11/2022, có mặt tại khu đất thực hiện dự án, chúng tôi thấy, cỏ dại bao phủ hầu hết trong khuôn viên dự án. Nhiều chỗ trở thành nơi tập kết rác, phế liệu xây dựng. Nhiều dãy nhà đã bị xuống cấp, hư hại; phần thô cửa hàng xăng dầu chỉ là nơi chứa củi khô; dãy nhà kho trở thành nơi chứa ván gỗ... Phần lớn diện tích còn lại vẫn là bãi đất trống, thành nơi chăn thả trâu bò của người dân.

Khu chợ đầu mối Thanh Thuỷ nằm cạnh đường Hồ Chí Minh, từng hứa hẹn thành một địa điểm kinh doanh sôi động nhưng đến nay vẫn còn dang dở

Một người dân địa phương chăn trâu ở đây chia sẻ: “Khi chính quyền thu hồi đất giao cho doanh nghiệp, người dân chúng tôi vui lắm vì tin rằng, nơi đây sẽ trở thành trung tâm thương mại nhộn nhịp. Tuy nhiên, thật là thất vọng vì đất canh tác của chúng tôi trước đây giờ chỉ là nơi thả trâu bò như thế này”.

Ông Hà Hồng Thái, Chủ tịch UBND xã Thanh Thuỷ cho biết, chính quyền địa phương đã nhiều lần kiến nghị để doanh nghiệp sớm triển khai và hoàn thành dự án theo tiến độ. Hiện nay, nhiều diện tích đất chưa giải phóng mặt bằng xong nằm xen lẫn với các khu vực mặt bằng của dự án bằng nên việc sản xuất của người dân gặp khó khăn.

Loay hoay triển khai quy hoạch

Được biết, đến nay, Công ty CP Tân Long mới được bàn giao hơn 10 ha đất, vì vậy, chưa có đủ cơ sở để cấp giấy phép xây dựng. Cho nên, việc chủ đầu tư đã tiến hành thi công các hạng mục trên phần đất đã được bàn giao đã bị UBND huyện Thanh Chương xử phạt 40 triệu đồng theo Quyết định số 968/QĐ-XPCPHC ngày 1/4/2014 vì xây dựng công trình khi chưa có giấy phép. Từ đó đến nay, việc xây dựng công trình tạm dừng.

Theo thông tin từ Sở Công thương Nghệ An, ngày 13/8/2012, Sở này đã có Công văn số 656/XCT-QLTM gửi UBND tỉnh này về việc quy hoạch dự án chợ đầu mối và cửa hàng xăng dầu tại Dự án khu kinh doanh tổng hợp do Công ty CP Tân Long lập và đầu tư, trong đó có nêu: “Căn cứ Quy hoạch phát triển hệ thống mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011-2012 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 5759/QĐ-UBND-CN ngày 27/12/2011, tại xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương có quy hoạch một chợ biên giới (hạng 2).

Việc Công ty CP Tân Long xin đầu tư xây dựng chợ đầu mối tại khu vực này là phù hợp, nhằm thu mua tiêu thụ các sản phẩm, hàng hóa nông lâm sản của khu vực biên giới, kể cả nước bạn Lào. Vì vậy, đề nghị UBND tỉnh điều chỉnh trong quy hoạch chợ biên giới thành chợ đầu mối khu vực biên giới.”

Nhiều hạng mục thuộc dự án "Chợ đầu mối khu vực biên giới và khu kinh doanh tổng hợp đến nay chưa hoàn thiện, nguy cơ trở thành phế tích

Đến ngày 28/8/2012, UBND tỉnh Nghệ An đã có Công văn số 5990/UBND-CN về việc điều chỉnh tên dự án lựa chọn địa điểm quy hoạch trong Quyết định số 5662/QĐ.UBND-CN ngày 21/12/2011 của UBND tỉnh này về việc cho phép khảo sát lựa chọn địa điểm từ “Khu kinh doanh tổng hợp và khu phí thuế quan” thành “Chợ đầu mối khu vực biên giới và khu kinh doanh tổng hợp”.

Tiếp đó, ngày 5/12/2012, UBND tỉnh Nghệ An có Quyết định số 4896/QĐ.UBND-CN phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng dự án "Chợ đầu mối khu vực biên giới và khu kinh doanh tổng hợp tại xã Thanh Thủy". Rồi sau đó, ra Quyết định số 5831/QĐ.UBND-CNTM ngày 11/12/2015 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng "Chợ đầu mối khu vực biên giới và Khu sinh thái cửa khẩu Thanh Thủy".

Như vậy, sau nhiều lần liên tục điều chỉnh quy hoạch, suốt nhiều năm phải chạy theo dự án với nhiều lần "khép hồ sơ" nhưng đến nay, hình hài của dự án xây dựng "Chợ đầu mối khu vực biên giới và Khu sinh thái cửa khẩu Thanh Thuỷ" vẫn chưa được hoàn chỉnh. Thực tế, hàng chục nghìn m2 đất ở vị trí "đắc địa" đón tuyến các xa lộ ở khu vực này vẫn ở trạng thái hoang lạnh, tiêu điều...

Kỳ II: Chủ đầu tư rơi vào thế “tiến thoái lưỡng nan”

Tác giả: CAO SƠN

Nguồn tin: diendandoanhnghiep.vn