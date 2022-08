Loạt thiết bị Apple sắp bỏ cổng Lightning

Sạc dự phòng MagSafe. Một phụ kiện khác được Kuo dự đoán chuyển sang USB-C là sạc dự phòng MagSafe cho iPhone (MagSafe Battery Pack). Thiết bị này có thể sạc không dây cho iPhone bằng kết nối MagSafe, tuy nhiên vẫn sử dụng cổng Lightning để sạc lại pin. Trong thời gian qua, cổng cắm độc quyền giúp Apple hưởng lợi từ chương trình Made for iPhone (MFi), khi phụ kiện Lightning do bên thứ ba sản xuất phải đạt chuẩn MFi mới dùng được trên thiết bị Apple. Ảnh: The Verge.