Loại bỏ hơn 10 khối u mọc quanh đầu người đàn ông 46 tuổi

Theo ông C. chia sẻ, người bệnh đã sống chung với các khối u hơn 12 năm nay. Mặc dù, các khối u không gây đau đớn, tuy nhiên do các khối u phát triển ngày càng to, gây mặc cảm trong giao tiếp hằng ngày, nên người bệnh quyết định đến Bệnh viện đến thăm khám và điều trị.

Các khối u được bóc tách

Dựa vào kích thước, vị trí và các triệu chứng, Bác sĩ Võ Ngọc Thái chỉ định phẫu thuật bóc u – làm giải phẫu bệnh. Đây là phương pháp điều trị triệt để, tốt nhất giúp loại bỏ toàn bộ khối u.

Phẫu thuật viên tạo một vết rạch nhỏ ở vị trí khối u, sau đó cắt toàn bộ và vỏ bọc, cuối cùng là cầm máu và khâu vết mổ. Với 40 phút thực hiện, có hơn 13 khối u lớn nhỏ với nhiều kích thước khác nhau (1 – 3cm) được lấy ra từ đầu, vai, bụng và được mang đi thực hiện giải phẫu bệnh, kết luận u nang biểu bì.

Các khối u bã đậu sau khi được bóc ra

U bã đậu (U nang biểu bì) là một dạng u bướu lành tính, không gây nguy hiểm đến tính mạng, tuy nhiên nếu không được điều trị u có thể phát triển rất nhanh gây ảnh hưởng đến sinh hoạt và thẩm mỹ. Một số trường hợp bội nhiễm vi khuẩn có thể tạo thành ổ viêm, sưng, nóng đỏ, dẫn đến hoại tử. Giai đoạn này thường điều trị rất khó khăn và tốn kém. Vì vậy, người bệnh nên điều trị ở giai đoạn sớm, không những dễ dàng điều trị mà còn hạn chế nguy cơ để lại sẹo xấu.

Phẫu thuật cắt bỏ u bã đậu không phải là một kỹ thuật phức tạp. Tuy nhiên để an toàn và hiệu quả trong điều trị, người bệnh nên lựa chọn các cơ sở uy tín có đội ngũ bác sĩ chuyên môn giỏi, giàu kinh nghiệm, có đảm bảo tính thẩm mỹ cùng hệ thống phòng mổ vô khuẩn một chiều hiện đại, chăm sóc hậu phẫu tốt.

Các bác sỹ đang tiến hành ca phẫu thuật bóc u cho bệnh nhân C.

Tại Bệnh viện Quốc tế Vinh đã phẫu thuật thành công cho nhiều trường hợp bệnh, giúp người bệnh nhanh phục hồi, không lo để lại sẹo với chi phí hợp lý. Và hiện tại các Bác sĩ muốn dành lời khuyên tới người bệnh rằng không nên chủ quan và tâm lý sợ dịch bệnh mà trì hoàn điều trị khi cơ thể có dấu hiệu bất thường để tránh các biến chứng xảy ra khi đến Bệnh viện quá muộn.

Tác giả: Kim Chung

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn