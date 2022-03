Lộ diện hình ảnh mới nhất của 'thầy ông nội' Lê Tùng Vân

Mới đây, trên fanpage "5 chú tiểu - Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ" vừa mới đăng tải đoạn clip mới nhất ghi lại hình ảnh của "thầy ông nội" Lê Tùng Vân. Cũng như những lần xuất hiện trước, "thầy ông nội" Lê Tùng Vân tiếp tục nằm trên võng và được các "đệ tử" ghi hình. Lần này, ông Lê Tùng Vân nằm ngủ trưa và được một "chú tiểu" ngồi bên cạnh đưa võng.

Hình ảnh mới nhất của "thầy ông nội" Lê Tùng Vân

Liên quan đến vụ án tại "Tịnh thất Bồng Lai", cuối tháng 2/2022 vừa qua, Công an tỉnh Long An cho biết, đơn vị đã tiếp nhận hồ sơ vụ án Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân xảy ra tại cơ sở thờ tự tịnh thất Bồng Lai (đã đổi thành Thiền am bên bờ vũ trụ) do Công an huyện Đức Hòa chuyển lên.

Việc này là để phù hợp với thẩm quyền điều tra của Công an tỉnh Long An, trong bối cảnh những người tại tịnh thất Bồng Lai còn bị tố giác có hành vi Loạn luân và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bị can bị khởi tố gồm: ông Lê Tùng Vân (SN 1932); Lê Thanh Hoàn Nguyên (SN 1990); Lê Thanh Nhất Nguyên (SN 1991) và Lê Thanh Trùng Dương (SN 1995) về tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ vi phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân".

Đồng thời, Cơ quan Công an đã ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 bị can gồm Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương. Riêng bị can Lê Tùng Vân bị áp dụng biện pháp ngăn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Ông Lê Tùng Vân cùng các “đệ tử” của mình trong Tịnh Thất Bồng Lai

Luật sư Trịnh Vĩnh Phúc - người bào chữa cho bị cáo Lê Tùng Vân (người tự xưng đứng đầu Tịnh thất Bồng Lai) cho hay, sức khỏe ông Lê Tùng Vân hiện rất yếu, người hốc hác đi nhiều so với trước khi bị khởi tố...

Theo luật sư Phúc, đã có 5 luật sư chính thức hoàn tất thủ tục để được tham gia bào chữa cho vụ án Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, xảy ra tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (hay còn gọi là Tịnh thất Bồng Lai, Thiền am bên bờ vũ trụ).

