Lịch thi đấu vòng loại Bảng C - Giải bóng đá Vô địch U21 QG 2020

Vòng loại giải bóng đá Vô địch U21 quốc gia 2020 sẽ diễn ra từ ngày 24/11 đến ngày 2/12 với sự tham gia của 16 đội bóng được chia làm 4 bảng.

- Bảng A gồm các đội: Viettel, Hà Nội, Luxury Hạ Long, Nam Định thi đấu tại sân Viettel.

- Bảng B gồm các đội: SHB Đà Nẵng, Khánh Hòa, Đắk Lắk và Phố Hiến thi đấu tại Kon Tum.

- Bảng C gồm các đội: Công An Nhân dân, Tây Ninh, Sông Lam Nghệ An và chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai thi đấu tại sân Pleiku.

- Bảng D gồm các đội: Bến Tre, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Long An thi đấu tại Bến Tre.

Các Đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng tại mỗi bảng. Chọn 4 Đội xếp thứ nhất, 3 đội xếp thứ nhì có điểm và chỉ số cao hơn trong bồn bảng cùng với đội chủ nhà Khánh Hòa vào thi đấu Vòng chung kết. Vòng chung kết Giải bóng đá U21 Quốc gia năm nay sẽ diễn ra từ ngày 10 -19/12/2020 tại Nha Trang, Khánh Hòa.

Lịch thi đấu cụ thể bảng C Vòng loại U21 QG như sau:

Nguồn tin: slnafc.com