Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu cùng về Hà Nội đón Tết?

Ngày 4/2, Lệ Quyên chia sẻ hình ảnh chụp tại sân bay. Nữ ca sĩ cho biết cô ra Hà Nội ăn Tết cùng mẹ. "Hơn 10 năm không được ăn Tết với mẹ. Nhớ Tết Hà Nội, thèm không khí quây quần bên mẹ lắm rồi. Năm 2020 khép lại nhiều thứ nhưng cũng mở ra nhiều thứ, cuộc đời là thế".

“Ra với bà ngoại lại nhớ Bo yêu, Bo muốn ra cùng lắm, bịn rịn nhưng dịch không dám cho Bo theo. Lần đầu mẹ xa Bo ngày Tết nhưng bà ngoại 80 tuổi rồi, phải tranh thủ bên bà", nữ ca sĩ tiếp tục.

Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu đăng ảnh tại sân bay cùng thời điểm.

Cùng thời điểm, Lâm Bảo Châu cũng đăng ảnh tại sân bay kèm bài viết: "Về quê ăn Tết". Động thái trên khiến công chúng cho rằng Lâm Bảo Châu cùng về Hà Nội ăn Tết và ra mắt gia đình Lệ Quyên.

Trước đó, ngày 3/2, Lệ Quyên đăng ảnh chụp cùng Lâm Bảo Châu. Nữ ca sĩ bày tỏ: “Vợ chồng hay tình nhân, chưa chắc đã thiếu tình yêu để đánh mất nhau. Mà mất nhau khi thiếu tình bạn. We are private, not secrets”.

Chia sẻ với Zing về việc cùng bạn trai về Hà Nội đón Tết, Lệ Quyên cho biết: “Tôi nhớ Hà Nội quá, 10 năm rồi không ăn Tết với mẹ nên năm nay quyết định ra. Tôi chỉ biết tôi ra Hà Nội với mẹ còn ai cần và cảm thấy thích thì cứ đi theo”.

Lệ Quyên công khai xuất hiện cùng Lâm Bảo Châu.

Về chuyện tình cảm với diễn viên kém 12 tuổi, nữ ca sĩ tâm sự: “Không phải tôi né tránh đâu, nhưng tôi không muốn đào sâu chuyện riêng tư nữa. Tôi tin những bước đi hiện tại của mình sẽ tự lan tỏa hạnh phúc đến mọi người. Khán giả thích và đồng cảm với sự thay đổi hiện tại của tôi. Mọi người cứ theo dõi từng bước đi, kể cả sự biểu hiện của tôi. Chắc hẳn các bạn sẽ thấy tôi muốn chia sẻ điều gì”.

“Đúng là khi một người hạnh phúc, cảm xúc đó rất lan tỏa. Người ta vui từ trong ánh mắt, nụ cười, từ những hành động đơn giản nhất. Tôi cũng không khác những phụ nữ khác. Thú thực, ngay cả sau này, tôi cũng không có ý định chia sẻ rộng rãi chuyện riêng tư. Cái gì đến thì cứ đến, hãy để mọi chuyện tự nhiên. Để đến một lúc nào đó, mọi người không cần hỏi nữa cũng biết tôi đang có gì. Đó là cách tôi lựa chọn”, cô nói thêm với Zing.

Tác giả: Lan Phương

Nguồn tin: zingnews.vn