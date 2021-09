Lật tẩy chiêu trò thuê xe đông lạnh, nhồi nhét 15 người 'thông chốt' phòng dịch

Người dân ngồi bên trong xe đông lạnh có dấu hiệu vã mồ hôi, khó thở

Ngày 13/9, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đang tiếp tục lấy lời khai, củng cố hồ sơ để xử lý nhóm 3 tài xế có hành vi chở người từ vùng dịch về quê trái phép trong xe đông lạnh vừa được phát hiện.

Trước đó, tối 12/9, Trạm CSGT huyện Hàm Tân tổ chức tuần tra, phối hợp với các lực lượng y tế, dân quân để trực chốt kiểm soát Covid-19 thì phát hiện chiếc xe đông lạnh mang BKS 51D-38*** đang đậu trong sân một quán cơm ven Quốc lộ 1A thuộc xã Tân Đức (Hàm Tân) có dấu hiệu nghi vấn.

Vì vậy, CSGT yêu cầu tài xế xe là Lê Văn T. mở khóa thùng xe đông lạnh để kiểm tra. Cảnh tượng bên trong khiến các chiến sĩ công an giật mình.

Chiếc xe đông lạnh chở 15 người vượt chốt Covisd-19

"Chúng tôi hoảng sợ khi trong thùng là 15 người, trong đó có 1 trẻ em. Khi mở thùng, một số người trong thùng xe đã vã mồ hôi, có dấu hiệu khó thở.

Chúng tôi đã đưa tất cả mọi người gồm lái xe và chiếc xe đông lạnh về Chốt kiểm soát dịch Covid-19 số 2 Bình Thuận (ở xã Tân Đức, Hàm Tân) để làm việc", đại diện Công an tỉnh Bình Thuận cho biết.

Tại chốt kiểm soát dịch, cả 15 người trên xe và tài xế đều xuất trình được giấy xét nghiệm Covid-19 có kết quả âm tính còn hiệu lực. Tài xế T. cho hay nhận đón 15 người trên từ 1 chiếc xe khác tại bến xe Long Khánh (tỉnh Đồng Nai).

"Họ thuê chở những người này qua chốt kiểm dịch Hàm Tân với giá 700.000 đồng", tài xế T. khai. Tuy nhiên, tài xế này không nhớ BKS hay số điện thoại liên lạc của những người đã thuê.

Công an tỉnh Bình Thuận tiếp đó đã triển khai lực lượng tuần tra, truy tìm, đón lõng chiếc xe đón nhóm người trên.

Đến khoảng 22h30 cùng ngày, tổ tuần tra phát hiện 1 ôtô con BKS: 61A-31*** đang đỗ trong khu vực Cây xăng số 18 (thuộc địa bàn xã Tân Đức, huyện Hàm Tân) có bất thường nên đã tiến hành kiểm tra.

Tài xế chiếc xe trên là Ngọ Văn V. (SN 1984, trú tại xã Thăng Bình, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) khai nhận đang đỗ tại khu vực này để chờ ôtô tải 51D-38*** đến chuyển khách. V. còn cho hay vẫn còn 1 chiếc ô tô 7 chỗ khác đang chờ đón khách từ xe tải đông lạnh.

Lực lượng chức năng lập biên bản vụ việc

Đến khoảng 23h, tổ tuần tra tiếp tục phát hiện 1 ôtô con mang BKS 75A-17*** đang đỗ trong khu vực sân bãi của cây xăng Hoàng Yến (thuộc xã Tân Phúc, huyện Hàm Tân) nên tiến hành kiểm tra.

Tài xế Nguyễn Ngọc H. (SN 1979, trú tại xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) khai nhận đang chờ xe 51D-38*** đến chuyển khách. Tổ tuần tra đã áp giải tài xế H. và phương tiện về chốt kiểm soát dịch Covid-19 Tân Đức.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Tân tiến hành điều tra, làm rõ có hay không đường dây đưa người "thông chốt".

Hồ sơ cũng được CSGT bàn giao cho Thanh tra Giao thông tỉnh Bình Thuận lập biên bản vi phạm hành chính xử phạt và yêu cầu cả 3 lái xe đưa người quay về nơi xuất phát.

Được biết, 15 người trên xe đông lạnh thuê xe từ Đồng Nai để về Thừa Thiên Huế, Quảng Trị.

Clip 15 người trong xe đông lạnh vượt chốt Covid-19

Tác giả: Ngọc Bảo

Nguồn tin: Trí Thức Trẻ