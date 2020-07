Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn, Đường 9 và KDT lịch sử quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị

Cùng đi có các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các Ban Đảng; đoàn ĐBQH; Thường trực HĐND, UBND, UBMTQ tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang tỉnh.

Các đại biểu dâng hoa tại Đài tưởng niệm liệt sĩ ở Nghĩa trang Quốc gia Trường Sơn.

Đoàn đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Trường Sơn, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.

Đoàn đại biểu dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn.

Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn hiện quy tụ hơn 10.200 phần mộ của các liệt sỹ đã hy sinh trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh trong thời kì chống Mỹ cứu nước.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy dâng hương tại các phần mộ liệt sỹ quê tỉnh Nghệ An ở Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn.

Trong đó, tỉnh Nghệ An có gần 1.300 phần mộ liệt sỹ. Viếng Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Đường 9 - nơi yên nghỉ của hơn 1 vạn anh hùng liệt sỹ chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên mặt trận Đường 9, chiến trường Quảng Trị và đất bạn Lào trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý cùng các thành viên trong đoàn đã dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng chiến đấu hi sinh vì độc lập tự do của tổ quốc. Nghĩa trang đường 9 hiện có phần mộ của hơn 200 liệt sỹ là người Nghệ An.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long thỉnh chuông cầu nguyện cho các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Đường 9.

Tại 2 nghĩa trang, đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An đã bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sỹ vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý dâng hương tại các phần mộ liệt sỹ quê Nghệ An ở Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Đường 9.

Thắp nén hương thơm lên từng phần mộ của các liệt sỹ là người con quê hương Nghệ An, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý cùng đoàn đại biểu khẳng định: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An đời đời ghi nhớ công lao, sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sỹ đã hiến dâng xương máu, dành trọn tuổi thanh xuân cho độc lập tự do của Tổ quốc; tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết, phát huy dân chủ, đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất, quyết tâm phấn đấu xây dựng quê hương Nghệ An ngày càng giàu mạnh. Trước mắt, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ 18 đã đề ra; tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19. Đồng thời, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, quan tâm và chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An làm lễ dâng hoa, dâng hương tại khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt thành cổ Quảng Trị.

Tại khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt thành cổ Quảng Trị - nơi ghi dấu cuộc chiến đấu bảo vệ thành cổ vào mùa hè đỏ lửa năm 1972 của quân và dân ta.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dâng hương tại Thành cổ Quảng Trị.

Trong cuộc chiến đấu 81 ngày đêm khốc liệt bảo vệ thành cổ, rất nhiều quân dân trên khắp cả nước và quân dân tỉnh Quảng Trị đã chiến đấu anh dũng, hy sinh, vĩnh viễn nằm lại mảnh đất này. Trước đó, đoàn đã đến viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Vũng Chùa - Đảo Yến (Quảng Bình).

Đoàn đại biểu của tỉnh đã đến viếng thăm, dâng hương tại Khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp .

Trước anh linh của Đại tướng, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An, đoàn đại biểu bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc đối với những công lao, đóng góp to lớn của Đại tướng cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta. Nguyện hứa sẽ đoàn kết một lòng, phát huy truyền thống, quyết tâm thực hiện tốt các mục tiêu chính trị, KT-XH mà nghị quyết đại hội Đảng các cấp đề ra, phấn đấu xây dựng quê hương Nghệ An ngày càng phát triển.

