Làm rõ vụ nữ sinh lớp 7 bị bạn khác trường đánh tập thể ở Đà Nẵng

Theo bà Hoa, nữ sinh bị đánh là em N.H.T.T. (học sinh lớp 7, Trường THCS Lý Tự Trọng). Sáng 30/9, sau khi nghe thông tin, Ban Giám hiệu Trường THCS Lý Tự Trọng đã xuống nhà em T. để thăm hỏi và nắm vụ việc.

Theo thông tin từ em T., em bị nhóm học sinh trường khác đánh. Các em có học chung cùng nhau ở bậc tiểu học.

Em N.H.T.T. (học sinh lớp 7, Trường THCS Lý Tự Trọng) bị nhóm học sinh khác trường đánh (Ảnh: Mạng xã hội).

"Trong khi trò chuyện, theo thói quen, các em xưng "tau, mi". Tuy nhiên, có bạn cho rằng như thế là hỗn và hẹn nhau ra nói chuyện", bà Hoa cho hay.

Các học sinh này hẹn gặp nhau ở gần chân núi Sơn Trà và em học sinh của Trường THCS Lý Tự Trọng đã bị nhóm bạn hành hung.

"Em T. có bị trầy xước ở tay và gia đình cũng đã đưa em T. đi khám. Gia đình em T. cũng đã báo công an. Hiện công an phường đang xử lý và trường đang chờ kết quả từ công an", Phó Hiệu trưởng nhà trường thông tin.

Thời điểm này, tại Đà Nẵng, do tình hình dịch bệnh nên việc dạy và học đang được tổ chức trực tuyến.

Tác giả: Khánh Hồng

Nguồn tin: Báo Dân trí