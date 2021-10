Làm rõ vụ hàng chục đối tượng trong đêm bất ngờ kéo tới ném đá, đập phá nhà dân

Ngày 28/10, ông Lê Tuấn Việt – Phó Chủ tịch UBND xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa xác nhận, đêm 26/10, nhiều đối tượng bất ngờ kéo tới ném đá, đập phá nhà của một hộ dân trên địa bàn xã.

“Tối 27/10 có 5 xe ô tô cùng nhiều người tới gây rối, ném đá, ném gạch và xông vào nhà dân. Nhận được thông tin, cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý, các đối tượng tháo chạy nên sự việc được báo cáo công an huyện. Hiện nay, vụ việc đang được công an huyện Nông Cống thụ lý, điều tra”, ông Việt nói.

Cửa nhà của gia đình anh Hùng bị các đối tượng đập phá khóa để xông vào phá tài sản.

Anh Hoàng Văn Hùng (SN 1992), trú tại thôn Trung Phú, xã Yên Mỹ kể lại, khoảng 20h ngày 26/10, anh nhận được một cuộc điện thoại từ số máy lạ gọi tới với ý đe dọa.

Dự cảm có chuyện chẳng lành nên anh Hùng đã gọi điện cầu cứu lực lượng công an. Khoảng 22h45 cùng ngày, có khoảng 5 – 6 xe ô tô chở hơn 20 người cầm theo hung khí tập trung trước cửa nhà anh Hùng. Phát hiện sự việc bất thường, gia đình anh Hùng đã khóa cửa lại và chạy lên tầng 2 của ngôi nhà.

Cửa kính bị ném đá vỡ nhiều chỗ.

Lập tức, nhiều đối tượng dùng gạch, đá ném vào nhà khiến kính bị vỡ, hư hỏng đồ đạc. Một số đối tượng khác dùng hung khí phá khóa, xông vào nhà đập phá tài sản.

Khi lực lượng Công an xã Yên Mỹ tới hiện trường thì nhóm đối tượng này đã lên các xe ô tô rời đi.

Cửa tầng 2 bị ném gạch đá vỡ kính.

Hậu quả, nhiều cánh cửa bằng kính và đồ đạc trong nhà anh Hùng bị vỡ, hư hỏng nặng. Mọi người trong nhà rất hoang mang, lo lắng vì đây là lần đầu tiên tại địa phương xảy ra việc côn đồ kéo tới ném đá, đập phá nhà cửa.

Hình ảnh một đối tượng dùng công cụ đế phá cửa nhà gia đình anh Hùng.

“Khi đến bọn họ đã đập phá hết các mắt camera an ninh sau mới ném gạch đá vào nhà và phá cửa để xông vào. Khi nhận được cuộc điện thoại đe dọa tôi đã gọi điện cầu cứu công an, nhưng khi công an xã tới thì chúng đã rời đi”.

Ông Lê Tuấn Việt – Phó Chủ tịch UBND xã Yên Mỹ cho biết, hộ gia đình anh Hùng thuộc diện thu hồi đất để thực hiện dự án làm đường. Tuy nhiên, do không thống nhất với phương án bồi thường, không tự nguyện bàn giao mặt bằng nên ngày 30/6 chính quyền đã tiến hành cưỡng chế để thu hồi đất đối với hộ gia đình này.

Tác giả: Phạm Xuân Chinh

Nguồn tin: nguoiduatin.vn