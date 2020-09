Làm rõ việc hóa đơn tiền điện tăng ở thị xã Cửa Lò

Điện lực Cửa Lò trích xuất dữ liệu lưu trữ tại các công-tơ điện tử của các hộ dân, xác minh vụ việc.

Đầu tháng 8, phần lớn các khách sạn, nhà nghỉ ở thị xã Cửa Lò (Nghệ An) đều giảm dần hoạt động hay đóng cửa bởi ảnh hưởng từ dịch Covid-19 bùng phát trở lại. Tuy nhiên, thông báo tiền điện tháng 8 của các hộ kinh doanh này lại tăng cao hơn so tháng 7, thời điểm khách sạn, nhà nghỉ đều đông khách lưu trú.

Sau khi nhận được thông tin phản ánh trên, phóng viên Báo Nhân dân thường trú tại Nghệ An đã gặp gỡ, trao đổi với một số chủ khách sạn, nhà nghỉ, được biết, hóa đơn tiền điện tháng 8 của một số hộ kinh doanh này tăng hơn so với tháng 7.

Đơn cử, khách sạn Quỳnh Dương (ở 73 đường Bà Lụa) hóa đơn tiền điện tháng 8 là 15,9 triệu đồng (lấy tròn số) so tháng 7 là 14,7 triệu đồng; khách sạn Phúc Lộc (ở đường Nguyễn Năng Tĩnh) lần lượt tháng 8 và tháng 7 là 5,1 và 3,9 triệu đồng; khách sạn Rubi (ở 76 đường Bà Lụa) lần lượt là 8,4 và 6,8 triệu đồng; khách sạn Tiến Thêm (ở 166 Nguyễn Sư Hồi) lần lượt là 14,2 và 11,3 triệu đồng; khách sạn Quỳnh Dương 1 (ở 60 đường Bà Lụa), lần lượt 15,7 và 13,2 triệu đồng…

Hầu hết các chủ khách sạn, nhà nghỉ đều cho rằng, bằng cảm tính, việc tiền điện tháng 8 tăng hơn so tháng 7 của Điện lực thị xã Cửa Lò là không hợp lý. Tham gia kiến nghị trên còn có cả chủ khách sạn, nhà nghỉ có hóa đơn tiền điện tháng 8 thấp hơn tháng 7.

Làm việc với Điện lực Nghệ An, Giám đốc Công ty Điện Lực Nghệ An Bành Hồng Hiển cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin từ một số chủ khách sạn, nhà nghỉ (gọi là khách hàng) trên địa bàn thị xã Cửa Lò khiếu nại về hóa đơn tiền điện tháng 8 tăng cao, Công ty Điện Lực Nghệ An đã phối hợp các cơ quan liên quan, thành lập đoàn công tác, gồm các phòng chức năng của Công ty Điện lực Nghệ An và Điện lực thị xã Cửa Lò, có sự tham gia chứng kiến của đại diện lãnh đạo Sở Công thương Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò, kiểm tra vụ việc nêu trên.

Dưới sự chứng kiến của khách hàng, đoàn công tác đã kiểm tra hiện trường lắp đặt công-tơ, hệ thống niêm phong kẹp chỉ, tình trạng làm việc của công-tơ; kiểm tra chất lượng ghi chỉ số công-tơ, phúc tra ghi chỉ số công-tơ, tính toán tiền điện của Điện lực thị xã Cửa Lò đều đúng quy trình và không có sai sót trong việc tính toán hóa đơn tiền điện tháng 7, tháng 8 của khách hàng.

Đồng thời, cùng khách hàng đi kiểm định độc lập, ngẫu nhiên 10 công-tơ điện theo yêu cầu tại Trung tâm Thí nghiệm điện Nghệ An và tại Chi cục Đo lường Nghệ An, đều bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, đều đạt cấp chính xác, đủ điều kiện để lắp đặt bán điện cho khách hàng.

Đặc biệt hơn, đoàn đã trích xuất, đọc lịch sử dữ liệu lưu trong bộ nhớ công-tơ (trong thời gian 60 ngày); dữ liệu bao gồm các bản ghi thông số dòng điện, điện áp, công suất và điện năng tiêu thụ được ghi 30 phút/lần cho các khách hàng liên quan để đối chiếu với việc sử dụng điện của mình….

Hơn nữa, lịch ghi chỉ số công-tơ của khách hàng đều thực hiện vào ngày 17 hằng tháng. Do đó, tiền điện tháng 8 gồm có 14 ngày sử dụng điện trong tháng 7 và 17 ngày sử dụng điện trong tháng 8.

Gần giữa tháng 7, học sinh các cấp bước vào kỳ nghỉ hè, dịch Covid-19 tại thời điểm đó được khống chế, lượng khách du lịch lưu trú tại khu du lịch biển Cửa Lò tăng đột biến cho đến gần cuối tháng; qua đó, lượng điện năng tiêu thụ trong những ngày có khách đều tăng cao, sau đó giảm nhiều từ đầu tháng 8 cho đến ngày 17-8 thì chốt chỉ số tiền điện tháng 8 do dịch Covid-19 bùng phát trở lại.

Trên cơ sở đó, đoàn công tác đã trực tiếp công khai thông tin kết quả kiểm tra, xác minh vụ việc đến từng khách hàng liên quan đến khiếu nại; nhất là việc giải thích, phân tích và chứng minh cho khách hàng biết công suất, điện năng tiêu thụ một cách khoa học, đặc biệt là việc thông qua trích xuất thông tin từ công-tơ điện tử từng ngày trong tháng 7 và tháng 8.

Ngành điện cùng các đơn vị liên quan đã, đang xử lý vụ việc theo đúng quy trình, một số khách hàng đã nhận thấy việc tăng tiền điện tháng 8 so tháng 7 khách quan, và đều mong muốn, đề nghị ngành điện giảm tiền điện do ảnh hưởng của dịch Covid-19 bùng phát trở lại.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, một số khách hàng chưa thỏa mãn với trả lời của ngành điện, tiếp tục có kiến nghị.

Tác giả: THÀNH CHÂU

Nguồn tin: nhandan.com.vn