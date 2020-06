Làm quy trình để cách chức Bí thư huyện Đoàn có 2 con riêng

Trao đổi với Người Đưa Tin Pháp Luật, ông Lê Văn Châu – Phó Bí thư Thường trực tỉnh đoàn Thanh Hóa cho biết, trước mắt, Tỉnh đoàn đã ký quyết định đình chỉ chức vụ Bí thư Huyện đoàn Yên Định đối với bà Hà. Sau đó, sẽ lên làm việc với Huyện đoàn Yên Đình để công bố quyết định này.

"Theo quy trình, tỉnh đoàn sẽ chỉ đạo Ban chấp hành Huyện đoàn Yên Định họp, biểu quyết đề xuất hình thức kỷ luật đối với bà Hà. Dựa vào đề nghị, Tỉnh đoàn sẽ tiếp tục ra quyết định cách chức. Do bà Hà là Ủy viên Ban chấp hành Tỉnh đoàn Thanh Hóa nên đơn vị này phải họp, đề nghị Trung ương đoàn ra quyết định cách chức chức vụ này", ông Châu nói về quy trình xử lý.

Theo ông Châu, Tỉnh đoàn Thanh Hóa không nhận được đơn thư của chồng bà Hà tố cáo bà này quan hệ bất chính. Tuy nhiên, sau khi nhận được thông tin từ báo chí, và đặc biệt là sau khi có kết luận của Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Thanh Hóa thì lãnh đạo Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã lên làm việc với Ủy ban Kiểm tra và Ban thường vụ Huyện đoàn Yên Định để thống nhất quy trình xử lý kỷ luật với Nguyễn Thị Hà.

Trụ sở Huyện đoàn Yên Định (nơi bà Hà công tác) nằm trong khuôn viên Huyện ủy Yên Định.

Quyết định đình chỉ công tác đối với bà Nguyễn Thị Hà có thời hạn 30 ngày, bắt đầu từ 17/6.

Năm 2019, khi thấy vợ là bà Nguyễn Thị Hà – Bí thư Huyện đoàn Yên Định (Thanh Hóa) thờ ơ việc gia đình, nghi ngờ vợ ngoại tình nên ông T. X. C. (chồng bà Hà) đi giám định ADN của 2 đứa con trai (sinh đôi vào năm 2013 – trong thời kỳ hôn nhân) để xác định huyết thống với mình.

Kết quả giám định ADN xác định, 2 người con trai do vợ sinh ra và ông C. không cùng huyết thống với nhau. Ông C. đã viết đơn gửi các cơ quan chức năng tố cáo vợ vi phạm đạo đức, lối sống khi “có quan hệ trên mức bình thường” với ông P. (một Phó Chủ tịch UBND xã tại huyện Yên Định) và sinh ra hai người con trên.

Ngày 4/5, Huyện ủy Yên Định có Tờ trình số 90-TTr/HU đề nghị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa thành lập Đoàn kiểm tra xem xét, xử lý kỷ luật đối với bà Nguyễn Thị Hà.

Từ kết quả kiểm tra, căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, tác hại và nguyên nhân khuyết điểm, vi phạm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy khuyết điểm, vi phạm của bà Nguyễn Thị Hà đến mức phải khai trừ ra khỏi Đảng và đề nghị Huyện ủy Yên Định xử lý kỷ luật với Đảng viên Nguyễn Thị Hà.

Phòng làm việc của bà Nguyễn Thị Hà - Bí thư Huyện đoàn Yên Định.

Tiếp đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Định đã thống nhất với đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với bà Nguyễn Thị Hà.

Trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Hà cho biết, việc chồng tố cáo bà này có quan hệ với ông P. là do nghi ngờ, hoàn toàn không có căn cứ. Việc tố cáo là do chồng có hiềm khích với ông P., nhằm mục đích trù dập. Hai đứa con trai của bà sinh ra (không cùng huyết thống với chồng) không liên quan đến ông P.

Ngoài ra, nữ Bí thư Huyện đoàn Yên Định cho hay, mình sẽ giữ bí mật danh tính người bố của 2 con, không bắt người đó chịu trách nhiệm, tự mình làm và nuôi con.

“Sau này nếu mình không có khả năng nuôi con, con lớn lên thì mình sẽ nói cho nó biết bố nó là ai. Hiện tại, tôi không nói với ai về bố nó hết, tôi sẽ đi làm và đủ điều kiện nuôi con, bên cạnh tôi còn có gia đình. Vấp ngã ở đâu tôi sẽ đứng lên ở đó” – Bà Hà chia sẻ.

Tác giả: Xuân Chinh

Nguồn tin: nguoiduatin.vn