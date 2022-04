Làm cháy vỏ đệm trong phòng hạng sang của resort 5 sao, cô gái 'khóc thét' khi biết số tiền phải đền bù

Với giới trẻ ngày này, du lịch sang chảnh hay ở resort 5 sao không còn là điều gì đó hiếm hoi hay xa vời. Hơn nữa sau đại dịch, du lịch trong nước đều mở cửa phục hồi với loạt chương trình ưu đãi hấp dẫn nên rất nhiều người đã tranh thủ cơ hội này để tận hưởng loại hình nghỉ dưỡng cao cấp.

Clip: Cô gái làm cháy đồ trong phòng hạng sang của resort 5 sao và "cái giá" phải trả (Nguồn: @trucquynhjunmi)

Trong một đoạn clip được tài khoản TikTok@trucquynhjunmi đăng tải mới đây đã kể lại trải nghiệm "bất ngờ" của khi nghỉ dưỡng tại căn phòng hạng cao cấp nhất của 1 resort 5 sao ở Phú Quốc (Kiên Giang).

Kể về trải nghiệm chất lượng dịch vụ của resort cô gái cho biết, ban đầu chỉ đặt một phòng hạng nhì ở resort. Nhưng tới sát ngày đi thì bên resort báo phòng đó đã hết nên họ sẽ "đền bù" cho cô bằng căn phòng hạng nhất. Cô gái dĩ nhiên vui vẻ đồng ý và khen ngợi hết lời dịch vụ chăm sóc khách hàng chu đáo của resort.

Tất nhiên, resor cao cấp thì chất lượng dịch vụ cũng phải xứng tầm, cô gái trẻ thích thú nhận xét rằng mọi thứ ở đây đều rất "ổn áp". Đặc biệt, ở đây có bối cảnh ngắm hoàng hôn Phú Quốc cực chill. Buffet sáng cũng có trong gói đặt phòng, đồ ăn món ăn đều rất đa dạng,...

Tuy nhiên, vì sơ suất trong lúc ủi đồ nên cô bạn đã làm cháy vỏ bảo vệ đệm và vỏ chăn trong căn phòng "hạng nhất" mà cô ở. Lúc thanh toán, cô nàng có trình bày vấn đề này với nhân viên lễ tân thì được thông báo chi phí đền bù thiệt hại.

Chiếc vỏ chăn bị cháy.

Được biết với tấm vỏ bảo vệ đệm bị cháy, resort sẽ miễn phí đền bù, nhưng vỏ chăn thì nhân viên báo giá đền là 1.340.000 đồng. Nghe nhân viên báo giá xong, cô gái hơi choáng váng nhẹ và đăng clip lên TikTok cảnh báo mọi người nếu có đi nghỉ dưỡng nhớ cẩn thận chuyện là ủi.

Và cái giá phải trả là hơn 1 triệu đồng.

Sau khi đoạn clip đăng tải đã nhận được sự quan tâm chú ý của nhiều người. Mọi người bày tỏ "chia buồn" với "chủ thớt" khi không may mất 1 khoản tiền chỉ vì bất cẩn.

Song, có không ít người cho rằng mức giá đền như vậy là cũng không đắt lắm, nhiều chỗ còn cao hơn nhiều.

"Giá đền vậy là rẻ mà, nhiều chỗ resort 4 sao còn đắt hơn",

"Trời rẻ thế. Hôm trước mình đi nghỉ dưỡng tại 1 khách sạn ở Vũng Tàu, nhậu quá ói lên nệm bắt phụ thu 800k lận",

"Hơn 1 triệu là rẻ đó nha, vì cái vỏ chăn to kia nhập giá chắc phải 700k rồi, chưa tính phí vận chuyển, VAT nữa nha",

"Bài học này đắt quá, chừa nhé. Haha",...

