Ký ức kinh hoàng của người cha có con trai vướng vào “tín dụng đen”

Ở thời điểm hiện tại, dù nhóm người đòi nợ cũng đã phải trả giá bằng bản án tù nhưng mỗi lần nhớ lại quãng thời gian hãi hùng bị khủng bố đòi nợ, ông Phan Hữu L. (SN 1968), trú tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) vẫn chưa hết bàng hoàng.

Chuyện bắt đầu vào khuya một ngày đầu tháng 9/2018, cho rằng Phan Hữu P. (SN 2000) - con trai ông L. khi đó là học sinh lớp 12 đang nợ số tiền 215 triệu đồng quá thời hạn nhưng không trả, Nguyễn Văn Vương (SN 1991) cầm đầu nhóm đối tượng chuyên cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê trên địa bàn đã tìm đến nhà, yêu cầu vợ chồng ông L. phải thay mặt con trai để trả nợ. Các đối tượng đe dọa nếu vợ chồng ông không trả nợ thì hậu quả P. sẽ bị chặt tay, chân. Quá hoảng sợ, ông L. vào nhà gọi con trai ra để hỏi rõ sự tình nhưng cũng kể từ giây phút ấy, P. đã trốn khỏi địa phương.

Kể từ đó, mỗi ngày, nhóm đối tượng này đều tìm đến nhà ông L. để khủng bố tinh thần. Câc đối tượng lấy ảnh cháu P. in ra rồi dán trước cổng nhà ông L., ở các điểm công cộng. Vương còn cho người đến tận trường mầm non của xã, nơi vợ ông L. đang công tác để gây áp lực, yêu cầu phải trả nợ thay con, nếu không mỗi tháng sẽ phải chịu thêm 36 triệu đồng tiền lãi.

Trong thời gian con trai trốn biệt tích, cuộc sống của gia đình ông L. bị đảo lộn. Ông và người thân trong gia đình bị nhóm đòi nợ khủng bố, đe dọa tinh thần. Có những hôm, ông hoặc vợ đi đón cháu ở trường mầm non về, hay có việc đi ra ngoài, đều bị đàn em của Vương chặn đường, ném chất bẩn hoặc dầu nhớt, luyn vào người. Ông L. phải nghỉ việc để ở nhà canh chừng, con gái lớn đang học ở thành phố Vinh cũng phải nghỉ học, không dám ra khỏi nhà, trong khi con trai vẫn bặt vô âm tín.

Trước tình cảnh này, ông L. đành một mặt viết đơn cầu cứu khắp nơi, mặt khác cố gắng tìm hiểu nguyên nhân khiến con trai phải vay số tiền lớn như vậy, nhưng làm cách nào ông cũng không liên lạc được với con.

Theo Công an xã Hưng Tây, nhóm đối tượng do Nguyễn Văn Vương cầm đầu khi đó vô cùng manh động, nhiều lần đe dọa cán bộ công an xã. Đây là đối tượng hình sự nguy hiểm, cầm đầu ổ nhóm hoạt động trên địa bàn, có nhiều mối quan hệ với các đối tượng có tiền án, tiền sự trong và ngoài tỉnh.

Đến đầu tháng 11/2018, nhóm đối tượng phát hiện P. đang lẩn trốn tại xã biên giới Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn liền cử 3 đối tượng đi xe ô tô đến, bắt ép P. về xuôi. Lúc này, ông L. mới vỡ lẽ, số tiền mà nhóm đối tượng này cho con trai ông vay thực chất là tiền gá nợ thua bạc. Đây cũng là thủ đoạn cưỡng đoạt tài sản chính của Vương trong quá trình lộng hành ở địa phương.

Cụ thể, Nguyễn Văn Vương có 3 tiền án, tiền sự, trong thời gian ngắn đã quy tụ được hàng chục đàn em trên địa bàn. Để hoạt động, Vương liên kết với nhiều băng nhóm ở những địa phương khác chuyên hoạt động cho vay nặng lãi.

Băng nhóm này thường tìm hiểu rồi rủ rê những người không có việc làm, “bơm” tiền cho ăn nhậu, chơi bời. Sau một thời gian thân quen, chúng bắt đầu rủ rê họ đánh bạc, cá độ bóng đá. Khi hết tiền, chúng cho họ vay tiền để chơi, bắt ký vào hợp đồng vay tiền, lãi suất 5.000 đồng/1 triệu đồng/ngày.

Khi những người vay tiền không trả nợ đúng hạn, băng nhóm của Vương bắt đầu lên kế hoạch đòi nợ bằng những thủ đoạn liều lĩnh. Những gia đình không có tiền trả nợ thì chúng bắt ép gán nợ bằng đất.

Nhiều người dân lo sợ nên đã phải bán đất, bán tài sản, vay ngân hàng để trả nợ. Đã có không ít gia đình do chồng vướng vào nợ nần mà hạnh phúc tan vỡ, cuộc sống đảo lộn nhưng không ai dám tố cáo vì sợ bị trả thù.

Cuối tháng 12/2018, Nguyễn Văn Vương cùng nhóm đàn em gồm 10 đối tượng khác đã bị bắt giữ, kết thúc chuỗi tháng ngày đau khổ, hoang mang tột cùng của gia đình ông Phan Hữu L. cũng như hàng chục gia đình khác trên địa bàn. Theo ông L., từ khi Vương và đàn em bị bắt, cuộc sống của gia đình ông cũng như của người dân xã Hưng Tây, đã bình yên trở lại.

