Kỳ Sơn sơ tán hàng trăm hộ dân do nguy cơ sạt lở đất

Người dân di chuyển đến các khu sơ tán an toàn.

Những ngày này gia đình ông Hoa Phò Nhơn, cũng như nhiều hộ dân khác của bản Vàng Phao, xã Mường Típ, Kỳ Sơn đang phải sống trong những chiếc lều bạt tạm do UBND huyện Kỳ Sơn dựng lên từ cách đây hơn một năm về trước.

Đây là khu sơ tán của người dân ở các bản làng nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở đất của xã Mường Típ, Kỳ Sơn.

Theo người dân bản Vàng Phao cho biết, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 và số 4 năm 2018, khiến dãi núi phía sau bản ông xuất hiện tình trạng rạn nứt, có nguy cơ sập xuống 69 hộ dân trong bản, khiến người dân không khỏi lo lắng mỗi khi mùa mua lũ về. Để có chỗ tránh trú tạm thời cho người dân giữa năm 2019 UBND huyện Kỳ Sơn đã khảo sát và dựng các khu sơ tán cách bản Vàng Phao hơn 1km, để có chỗ sơ tán an toàn cho 69 hộ dân của bản.

Hiện vùng cao Kỳ Sơn có 225 hộ dân và gần 1.400 nhân khẩu ở các bản làng thuộc các xã như Mường Típ, Mường Ải, Bảo Nam, Chiêu Lưu và xã Na Ngoi nằm trong nguy cơ sạt lở đất được chính quyền huyện sơ tán đến các lán trú an toàn.

“Mấy ngày nay mưa liên tục dân ta rất lo lắng sợ sạt lở đất ập xuống bản. Được Đảng, chính quyền vận động dân xuống tạm ở đây thì an toàn hơn. Tuy nhiên là, khó khăn về nước và lương thực.” Ông Hoa Phò Nhơn chia sẻ.

Do mưa kéo dài liên tiếp nhiều ngày qua, thì nguy cở sạt lở đất cũng đang đe dọa đến tính mạng và tài sản của 225 hộ dân và gần 1.400 nhân khẩu ở các bản làng khác như Na Mỳ, Xốp Phe xã Mường Típ, Xốp Phong xã Mường Ải, và bản Nam Tiến 2 xã Bảo Nam, Chiêu Lưu, Na Ngoi của huyện Kỳ Sơn. Để tránh thiệt hại do nguy cơ sạt lở đất ở các bản làng này UBND huyện Kỳ Sơn đã tổ chức vận động người dân đến tránh trú tạm ở các khu sơ tán. Đồng thời tổ chức hỗ trợ lương thực thực phẩm ban đầu cho người dân.

Chính quyền và lực lượng chức năng thăm hỏi động viên bà con tại các lán trại.

“Hiện nay trên địa bàn xã có 3 bản với trến 130 hộ dân nằm trong nguy cơ sạt lở đất. Để đảm bảo an toàn cho người dân, Cấp ủy chính quyền địa phương phối hợp với đoàn công tác của UBND huyện đến các hộ dân nhất là các bản có nguy cơ sạt lở để vận động 100% người dân đến nơi tránh trú an toàn” - ông Lầu Bá Củ - Phó Bí thư Đảng ủy xã Mường Típ, Kỳ Sơn, cho biết thêm.

Các em nhỏ theo gia đình đi sơ tán khỏi khu vực sạt lở đến nơi lán trại an toàn.

Mặc dù người dân ở các bản làng đã được sơ tán đến nơi tránh trú an toàn. Tuy nhiên do điều kiện sinh hoạt, thiếu thốn về lương thực thực phẩm do phải sinh sống tập trung tránh trú lâu ngày, nên cuộc sống của người dân tại các khu sơ tán ở Kỳ Sơn gặp rất nhiều khó khăn và thiếu thốn.

UBND huyện Kỳ Sơn trích kinh phí hỗ trợ thực phẩm và nước uống cho người dân.

“Hai xã Mường Típ và Mường Ải là địa bàn có nguy cơ sạt lở cao vào mùa mưa lũ. Theo chỉ đạo của thường trực huyện ủy, UBND huyện và Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh, các xã và Đồn đã sơ tán đưa bà con ra khỏi nơi có nguy cơ sạt lở cao. Tuy nhiên điều kiện rất là khó khăn, nhất là mặt bằng và đường xá đi lại, hơn nữa bây giờ về sinh sống lâu dài thì bà con nhân dân không đảm bảo được lương thực thực phẩm để sinh hoạt. Cũng đề xuất với huyện, Tỉnh và Trung ương có phương án để bố trí mặt bằng đưa bà con đến nơi ở thật ổn định khỏi nơi có nguy cơ sạt lở, để bà con ổn định sản xuất” - Trung tá, Phan Văn Hưng, Đồn trưởng Đồn biên phòng Mường Ải, Kỳ Sơn, đề xuất.

Cũng như đồng bào miền Trung hiện nay người dân ở các xã vùng sạt lở đất huyện vùng cao Kỳ Sơn đang rất cần sự giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân, các cấp chính quyền trong việc hỗ trợ giúp đỡ người dân trung lúc hoạn nạn do mưa lũ. Đặc biệt điều chính quyền và người dân nơi đây mong mỏi là các cơ quan liên quan cần có phương án di dời các hộ dân này đến khu tái định cư an toàn hơn, để người dân ổn định cuộc sống lâu dài.

Tác giả: Lữ Phú

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An