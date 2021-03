Kỷ luật thượng tá Biên phòng liên quan kho hàng nghi nhập lậu tại nhà

Chiều 19/3, trao đổi với Tiền Phong, Đại tá Phạm Văn Phong – Chính uỷ Bộ Chỉ huy BĐBP An Giang cho biết, Ban thường vụ Đảng uỷ Bộ Chủ huy BĐBP thống nhất hình thức kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng đối với thượng tá Hoàng Văn Nam – Phó trưởng phòng Phòng, chống ma tuý và tội phạm - BĐBP An Giang. Đồng thời, đề nghị Bộ Tư lệnh BĐBP xem xét cảnh cáo về quân đội đối với thượng tá Nam.

Hàng hoá không có hoá đơn, chứng từ được công an phát hiện.

Theo UBKT Đảng uỷ BĐBP tỉnh An Giang, Thượng tá Nam thiếu trách nhiệm trong quản lí, giáo dục dẫn đến vợ cho người khác gửi hàng hoá không rõ nguồn gốc, xuất xứ trong nhà, để lực lượng chức năng bắt giữ tạo ra dư luận không tốt, làm ảnh hưởng uy tín, danh dự của bản thân, gia đình và đơn vị.

Như Tiền Phong đã đưa tin, ngày 27/2, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang chỉ đạo Tổ công tác phòng chống buôn lậu Công an tỉnh phối hợp cùng Công an phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc, kiểm tra hành chính 3 căn nhà trên địa bàn. Qua đó, phát hiện và thu giữ trên 1.140 sản phẩm và hơn 1,3 tấn hàng hóa nghi nhập lậu.

Tại thời điểm kiểm tra, những người có liên quan và chủ hộ không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp về số hàng hóa trên.

Theo lãnh đạo biên phòng An Giang, trong 3 căn nhà phát hiện có hàng lậu tại phường Vĩnh Nguơn, thượng tá Hoàng Văn Nam liên quan đến căn nhà số 276 (tổ 5, khóm Vĩnh Chánh 2) nơi ông và vợ con đang sinh sống. Căn nhà số 142 (tổ 5, khóm Vĩnh Tân) được Thượng tá Nam cho thuê và căn nhà số 193 (tổ 5, khóm Vĩnh Chánh 2) do bà Trần Thị Dũng (chị vợ Thượng tá Nam) là chủ sở hữu.

Trong tường trình của Thượng tá Nam, số hàng lậu được phát hiện trong căn nhà nơi gia đình ông đang sinh sống là của chị vợ ông gửi nhờ. Lúc Tết, ông đã biết số hàng lậu này và có la rầy vợ. Sau đó, ông Nam trở lại trường học, thì bà Dũng tiếp tục gửi thêm hàng hóa. Số lượng hàng hóa này thượng tá Nam không hay biết.

