Kỷ luật một cựu Công an từng có 'quan hệ tình cảm không trong sáng'

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk Lê Văn Nghĩa phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: baodaklak.vn.

Theo trang thông tin điện tử của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ngày 20/10, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh uỷ Đắk Lắk (khóa XVII) nhiệm kỳ 2020-2025 đã có thông cáo báo chí Kỳ họp lần thứ 14.

Tại kỳ họp này, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, báo cáo kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Phan Xuân Triệu, đảng viên Chi bộ Tổ dân phố 1, Đảng bộ phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột; nguyên Phó Bí thư Chi bộ, nguyên Phó Đội trưởng Đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện Buôn Đôn (hiện đã nghỉ hưu).

UBKT Tỉnh ủy nhận thấy: Khoảng từ năm 1990-1993, ông Phan Xuân Triệu đang có vợ nhưng lại có quan hệ tình cảm không trong sáng với một phụ nữ đang có chồng và theo tự nhận, giữa hai người có 1 người con chung, làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình hợp pháp của hai bên.

Năm 2000, khi kê khai lý lịch của người xin vào Đảng, ông Triệu không kê khai phần hoàn cảnh gia đình bên vợ, vợ và các con theo đúng quy định.

Đến năm 2005, sau khi kết hôn lần 2 và đã biết mình có người con chung với vợ mới nhưng ông Triệu vẫn không kê khai bổ sung vào Phiếu bổ sung lý lịch đảng viên hằng năm.

Việc làm trên của ông Phan Xuân Triệu đã vi phạm tư cách, đạo đức, lối sống của người cán bộ, đảng viên, vi phạm Điều lệ Đảng, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và các quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

Khuyết điểm, vi phạm của ông Phan Xuân Triệu là nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nơi trước đây đồng chí công tác, gia đình và cá nhân đồng chí.

Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm và xét cân nhắc, UBKT Tỉnh ủy thi hành kỷ luật ông Phan Xuân Triệu bằng hình thức cảnh cáo.

- Xem xét báo cáo kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Nguyễn Văn Đang, đảng viên Chi bộ Tổ dân phố 8, Đảng bộ phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột; nguyên Phó bí thư Đảng ủy, nguyên Phó giám thị Trại tạm giam (PC11), Công an tỉnh Đắk Lắk (hiện đã nghỉ hưu).

UBKT Tỉnh ủy nhận thấy: Trong thời gian công tác tại Trại tạm giam Công an tỉnh, với trách nhiệm là Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh, ông Nguyễn Văn Đang chịu trách nhiệm liên đới cùng với Ban Giám thị trong việc để các can phạm tại Buồng giam số 2, khu A4 trốn khỏi Trại tạm giam vào đêm ngày 19/11/2016, rạng sáng ngày 20/11/2016. Đồng thời, với trách nhiệm Phó giám thị, phụ trách công tác quản lý can phạm và nhiệm vụ của Đội quản giáo, chịu trách nhiệm trong việc để một số cán bộ, chiến sĩ cấp dưới mình trực tiếp phụ trách vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ, bị xử lý kỷ luật về Đảng và chính quyền.

Sai phạm, khuyết điểm của ông Nguyễn Văn Đang đã đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật.

Tuy nhiên, xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm và các yếu tố khách quan tác động;căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Tỉnh ủy không thực hiện quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Đang, yêu cầu ông nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

- Xem xét báo cáo kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Lê Văn Ngọt, Huyện ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Huyện ủy Krông Bông, UBKT Tỉnh ủy nhận thấy: Với trách nhiệm là Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Huyện ủy Krông Bông, Tổ trưởng Tổ kiểm tra, ông Lê Văn Ngọt đã thiếu chặt chẽ, không thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được giao trong chỉ đạo Tổ kiểm tra, dẫn đến chưa thực hiện đúng và đầy đủ quy trình giải quyết tố cáo, tham mưu UBKT Huyện ủy xem xét, xử lý khuyết điểm, sai phạm của đảng viên chưa nghiêm, tương xứng với lỗi phạm.

Khuyết điểm, sai phạm của ông Lê Văn Ngọt đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật.

- Xem xét, thi hành kỷ luật bà Hồ Thị Thanh Huệ, Phó Đội trưởng đội Kiểm tra Thuế, nguyên là công chức Đội thuế trước bạ, thu nhập cá nhân, thu khác thuộc Chi cục Thuế huyện Krông Pắc, UBKT Tỉnh ủy nhận thấy: Bà Hồ Thị Thanh Huệ đã tham mưu xử lý hộ kinh doanh mua bán, sử dụng bất hợp pháp hóa đơn thiếu chặt chẽ, không đúng quy định; việc kiểm tra thực hiện nghĩa vụ thuế có trường hợp thiếu chặt chẽ, không đảm bảo quy trình, quy định, thời gian kiểm tra kéo dài, đến nay vẫn chưa kết luận; tham mưu tính tiền chuyển đổi mục đích sử dụng đất một số trường hợp còn thiếu so với quy định, nếu Kiểm toán Nhà nước không phát hiện, kịp thời thu hồi thì đã gây thất thoát ngân sách Nhà nước.

Khuyết điểm, vi phạm của bà Hồ Thị Thanh Huệ gây hậu quả nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan nơi đồng chí sinh hoạt và công tác.

Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Tỉnh ủy thi hành kỷ luật bà Hồ Thị Thanh Huệ bằng hình thức khiển trách.

- Xem xét kết quả giải quyết tố cáo đối với ông Trần Trung Hiển, nguyên Bí thư Huyện ủy Krông Năng, UBKT Tỉnh ủy nhận thấy: Nội dung tố cáo cho rằng, ông Hiển cố tình kéo dài thời gian giải quyết tố cáo của công dân là tố cáo sai. Tuy nhiên, ông Hiển cần rút kinh nghiệm, thận trọng, chặt chẽ hơn trong thực hiện việc tiếp công dân theo quy định.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết