Kiểm tra phản ánh người dân đi xe khách từ miền Nam về Nghệ An bị "chém" giá 2,5 triệu đồng

Ngày 13/10, ông Hoàng Phú Hiền - Giám đốc Sở GTVT Nghệ An cho biết, hiện đơn vị này đang cho kiểm tra thông tin phản ánh xe khách "chém" giá đắt khi chở người dân đi từ các tỉnh miền Nam về Nghệ An với giá 2,5 triệu đồng/1 người.

Cụ thể, sáng cùng ngày một số thông tin phản ánh về việc đêm 12/10 chiếc xe khách giường nằm của nhà xe N.H. mang biển số 51 chở hàng chục người chạy tuyến Bình Dương về khu tiếp đón ở đầu tỉnh Nghệ An. Sau chặng đường từ miền Nam về, mỗi hành khách phải trả phí là 2,5 triệu đồng/1 người.

Tỉnh Nghệ An bố trí rạp tiếp đón các công dân từ miền Nam trở về.

Nhiều hành khách đi trên xe này cho biết, với mức giá vé 2,5 triệu đồng/ 1 người là quá đắt và đắt gấp 3 lần so với những ngày thường. Do dịch bệnh, thất nghiệp nên dù giá đắt nhưng nhiều người vẫn phải chấp nhận bỏ 2,5 triệu đồng để mua vé trở về quê.

Nhiều người cho biết, thất nghiệp nhiều tháng không đủ tiền mua vé nên phải vay mượn, có người vét sạch tiền mới đủ mua vé về quê.

Trước thông tin phản ánh trên, Giám đốc Sở GTVT Nghệ An Hoàng Phú Hiền cho biết đang kiểm tra xác minh làm rõ thông tin phản ánh trên.

Theo Giám đốc Sở GTVT Nghệ An, chiếc xe khách trong phản ánh trên ở tỉnh khác chở khách đi về Nghệ An. Sau khi về đến đầu tỉnh trả khách và khai báo thì chiếc xe này đã rời đi. Số công dân trên xe sau khi vào khai báo y tế đã được đưa đi cách ly để đảm bảo an toàn phòng dịch Covid-19.

Người dân kê khai y tế tại khu vực tiếp đón đầu tỉnh Nghệ An trước khi đi cách ly.

Được biết, hiện tỉnh Nghệ An vẫn chưa mở lại các tuyến xe khách liên tỉnh. Sở GTVT Nghệ An đang liên hệ các tỉnh để thống nhất mở dần các tuyến.

"Hiện Sở đang liên hệ với các tỉnh thống nhất để mở dần các tuyến. Dự kiến ngày mai hoặc ngày kia mở một số tuyến.

Do dịch bệnh nên muốn mở tuyến nào phải được sự đồng tình của tỉnh đó. Xe khách địa bàn khác muốn đến địa phương mình cũng phải được sự đồng ý của tỉnh mình. Xe của địa phương mình đi ra phải được sự đồng ý của tỉnh họ mới được đi ra", Giám đốc Sở GTVT Nghệ An nói và cho biết, hiện chỉ mới dự kiến mở ở các tỉnh cấp độ 1, cấp độ 2 chứ xe Nghệ An chưa mở chạy vào miền Nam.

"Cũng có những xe khách chở công dân về 0 đồng. Khi về đến đầu tỉnh thì cơ quan chức năng sẽ yêu cầu dừng lại kê khai y tế, tiếp đón rồi chở đi khu cách ly. Nếu công dân trong cùng 1 huyện đi cùng 1 xe thì cũng yêu cầu xuống kê khai và mình báo về địa phương hướng dẫn xe đưa công dân về địa phương để cách ly phòng dịch", Giám đốc Sở GTVT nói về quy trình hướng dẫn, tiếp đón công dân đi xe khách về địa bàn trong thời gian dịch bệnh.

Tác giả: Ngọc Tú

Nguồn tin: Trí Thức Trẻ