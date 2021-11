Khu đô thị nghìn tỷ ở Nghệ An về tay liên danh Phục Hưng Holdings

Một góc xã Nghi Kim, TP Vinh. (Ảnh: Hoàng Huy).

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An, ngày 8/11 vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành quyết định chấp thuận nhà đầu tư thực hiện Dự án khu đô thị Bắc Nghi Kim và Khu nhà ở Trung tâm Nghi Kim, TP Vinh.

Theo đó, liên danh CTCP Đầu tư Xây dựng Trường Sơn và CTCP Xây dựng Phục Hưng Holdings (mã chứng khoán: PHD) được lựa chọn là nhà đầu tư.

Dự án có tổng vốn 1.250 tỷ đồng, trong đó vốn góp nhà đầu tư là 255 tỷ đồng; vốn huy động là 995 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm, kể từ ngày giao đất.

Thời gian chuẩn bị và thực hiện đầu tư dự kiến là 5 năm, bao gồm giai đoạn chuẩn bị đầu tư 1 năm và giai đoạn thực hiện đầu tư 4 năm.

Cụ thể, giai đoạn 1 sẽ thi công hoàn thành toàn bộ hạ tầng kỹ thuật và các công trình nhà ở thấp tầng, nhà dịch vụ thương mại. Giai đoạn 2 sẽ thi công các hạng mục công trình còn lại gồm nhà ở xã hội, trường mầm non, nhà văn hóa.

Trước đó vào tháng 9, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An đã công bố kết quả mở hồ sơ đăng ký thực hiện dự án, liên danh Phục Hưng - Trường Sơn là nhà đầu tư duy nhất đăng ký thực hiện.

Dự án sẽ được thực hiện tại xã Nghi Kim và xã Nghi Liên, TP Vinh. Tổng diện tích dự án khoảng 18 ha, trong đó, Khu đô thị Bắc Nghi Kim gần 13 ha và Khu nhà ở trung tâm Nghi Kim hơn 5 ha.

Về các nhà đầu tư, Công ty Trường Sơn được thành lập vào tháng 4/2001, có trụ sở tại đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, xã Nghi Phú, TP Vinh, tỉnh Nghệ An. Chủ tịch HĐQT doanh nghiệp là ông Nguyễn Văn Khang.

Tại thời điểm ngày 31/3/2021, Trường Sơn có vốn điều lệ 295 tỷ đồng, trong đó ông Nguyễn Văn Khang sở hữu 40,71% và bà Ngô Thị Hoa nắm giữ hơn 29%.

Về phía Phục Hưng Holdings, đây không phải là cái tên xa lạ trên thị trường bất động sản. Doanh nghiệp này đã tham gia thi công nhiều dự án quy mô lớn ở TP HCM và Hà Nội như Florence Tower, Mỹ Đình Pearl, The Zen Residence, Golden Land Buildings, Starlake - Daewoo,...

Liên quan đến Phục Hưng Holdings, trong tháng 10 vừa qua, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã thông báo bán đấu giá 10 triệu cổ phần của doanh nghiệp này với mệnh giá 10.000 đồng/cp, giá khởi điểm 12.000 đồng/cp.

Trước đó, hồi tháng 5, Phục Hưng Holdings đã công bố kế hoạch chào bán gần 13 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và 10 triệu cổ phiếu ra công chúng, dự kiến huy động gần 250 tỷ đồng đầu tư vào các dự án và trả bớt ngân hàng.

Cụ thể, Phục Hưng Holdings dự kiến phát hành hơn 2 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 8%, như vậy cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 8 cổ phiếu mới.

Bên cạnh đó, Phục Hưng sẽ chào bán 12,9 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Với tỷ lệ chào bán là 2:1, cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ hưởng quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới.

Cùng với đó, doanh nghiệp có kế hoạch chào bán 10 triệu cổ phiếu ra công chúng thông qua các đại lý phát hành với giá khởi điểm tối thiểu dự kiến là 12.000 đồng/cổ phiếu.

Nếu phát hành thành công toàn bộ gần 25 triệu cổ phần PHC trên, vốn điều lệ của doanh nghiệp dự kiến tăng từ 257 tỷ đồng lên 507 tỷ đồng.

Tổng số tiền dự kiến thu được từ phát hành là 248,7 tỷ đồng. Trong đó, Phục Hưng sẽ dùng 70,4 tỷ đồng đầu tư mua cổ phần của CTCP Phú Lâm - chủ sở hữu dự án thủy điện Đắk Sor 2 từ CTCP Đầu tư Kinh doanh An Phú Hưng.

Kế đó, bố trí 56 tỷ đồng đầu tư mua cổ phần của CTCP Đầu tư Tài nguyên và Năng lượng Điện Biên - chủ dự án Thủy điện Nạm Núa 2.

Doanh nghiệp cũng dự kiến đầu tư 42,3 tỷ đồng để nắm quyền chi phối tại CTCP Đầu tư Kinh doanh An Phú Hưng, nhằm thực hiện các dự án bất động sản do An Phú Hưng làm chủ đầu tư.

Cuối cùng, Phục Hưng sẽ dùng 80 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của công ty và trả bớt nợ vay ngân hàng.

