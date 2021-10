Khu đô thị Nam thị trấn Đô Lương (Nghệ An): 2 trong 3 nhà đầu tư không đạt yêu cầu năng lực

Một góc thị trấn Đô Lương, Nghệ An (ảnh internet)

Dự án Khu đô thị Nam thị trấn Đô Lương được Sở KH&ĐT tỉnh Nghệ An công bố danh mục dự án, mời nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký thực hiện từ đầu tháng 8/2021. Dự án được đầu tư trên khu đất 11,42 ha tại thị trấn Đô Lương và xã Yên Sơn, quy mô dự kiến hơn 350 lô đất nền nhà ở biệt thự, nhà ở liền kề với tổng diện tích khoảng 48.000 m2 (trong đó, hơn 150 nhà ở liền kề được xây dựng phần thô); trung tâm thương mại xây dựng trên diện tích khoảng 1.670 m2, chiều cao từ 2 - 5 tầng. Tổng mức đầu tư Dự án hơn 447,7 tỷ đồng; trong đó, chi phí xây dựng khoảng 423,397 tỷ đồng, chi phí đền bù giải phóng mặt bằng tạm tính là 24,356 tỷ đồng.

Biên bản mở hồ sơ đăng ký thực hiện Dự án ghi nhận sự tham gia của 3 nhà đầu tư gồm: Công ty CP Đầu tư và Thương mại Hùng Sơn (địa chỉ tại xã Nghi Phú, TP. Vinh, Nghệ An); Công ty CP Địa ốc Vườn Xanh (địa chỉ tại thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An); Công ty CP Mía đường Sông Lam (địa chỉ tại xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An).

Ngày 16/9/2021, Sở KH&ĐT Nghệ An đã có đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư đăng ký thực hiện Dự án. Ngày 24/9/2021, UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận kết quả đánh giá theo đề xuất của Sở KH&ĐT.

Theo đó, Công ty CP Đầu tư và thương mại Hùng Sơn là nhà đầu tư duy nhất vượt qua đánh giá sơ bộ năng lực kinh nghiệm. Hậu thuẫn cho Công ty Hùng Sơn tại Dự án là Công ty CP Xây dựng Phục Hưng Holding với vai trò là đối tác (theo Thỏa thuận hợp tác giữa 2 bên được ký kết vào ngày 10/8/2021).

2 nhà đầu tư còn lại dù có năng lực kinh nghiệm ở một vài dự án đầu tư nhưng vẫn phải “dừng chân” ở dự án này do không đủ kinh nghiệm, năng lực tài chính.

Cụ thể, Công ty CP Địa ốc Vườn Xanh từng được biết đến là chủ đầu tư của Dự án Khu dân cư Đô thị mới - Chợ thương mại Bắc thị trấn Nam Đàn (xã Vân Diên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An). Khi tham gia sơ tuyển tại Dự án Khu đô thị Nam thị trấn Đô Lương, Công ty CP Địa ốc Vườn Xanh được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu về năng lực tài chính theo hồ sơ mời quan tâm.

Trong khi đó, Công ty CP Mía đường Sông Lam (chủ đầu tư của Dự án Khu đô thị mới Anh Sơn, Khu đô thị Cẩm Sơn...) không đáp ứng yêu cầu về kinh nghiệm theo hồ sơ mời quan tâm.

Về phía Công ty CP Đầu tư và thương mại Hùng Sơn, nhà đầu tư này được thành lập vào tháng 9/2014, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, dịch vụ cho thuê văn phòng, nhà ở. Tại thời điểm tháng 5/2021, vốn điều lệ của Công ty là 200 tỷ đồng.

Được biết, Công ty là đơn vị được giao tổ chức lập quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị Nam thị trấn Đô Lương. Ngày 12/12/2019, Sở Xây dựng Nghệ An có Công văn số 3891 về việc thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị Nam thị trấn Đô Lương. Khi đó, diện tích quy hoạch của Dự án là 73 ha, phía Bắc giáp đường gom nằm ngoài hành lang an toàn Quốc lộ 7A, phía Nam giáp đất ở dân cư xã Đà Sơn, phía Đông giáp đất sản xuất nông nghiệp và phía Tây giáp đường gom nằm ngoài hành lang an toàn Quốc lộ 46.

Tác giả: Trần Kiên

Nguồn tin: Báo Đấu thầu