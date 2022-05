Khu công nghiệp VSIP Nghệ An cần thêm 4.000 lao động

Trong năm 2022, KCN VSIP Nghệ An cần tuyển thêm 4.000 lao động

Tại buổi làm việc, đại diện Công ty TNHH VSIP Nghệ An đã nêu lên những khó khăn trong tuyển dụng lao động.

Theo Công ty TNHH VSIP Nghệ An - đơn vị kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, hiện lao động làm việc trong KCN VSIP Nghệ An là 14.000 lao động. Qua khảo sát đối với khách hàng, đơn vị này cho biết, dự kiến cần khoảng 4.000 lao động trong năm 2022 liên quan đến các ngành nghề như: linh kiện ô tô, điện tử, may mặc;… trong độ tuổi từ 18 đến 40, trong đó 85-90% là lao động phổ thông, chủ yếu là lao động nữ.

Tuy nhiên, hiện các doanh nghiệp gặp không ít khó khăn như: tác phong làm việc trong môi trường công nghiệp của một số người lao động chưa cao; tính ổn định, gắn bó của người lao động với công việc thấp.

Cùng với đó, các doanh nghiệp gặp khó khăn trong tuyển dụng lao động phổ thông đáp ứng được số lượng; lao động có trình độ ngoại ngữ tiếng Trung, tiếng Hàn cũng đang thiếu.

Được biết, đoàn khảo sát của HĐND tỉnh Nghệ An đã tiến hành khảo sát tại một số doanh nghiệp thuộc Khu Công nghiệp VSIP Nghệ An là Công ty TNHH Woosin Vina hoạt động bên lĩnh vực sản xuất, gia công hệ thống điện trên xe ô tô (hiện có 714 công nhân, người lao động đang làm việc) và Công ty TNHH Luxshare ICT Nghệ An chuyên sản xuất các linh kiện điện tử (hiện có hơn 6.700 công nhân, người lao động đang làm việc).

Trao đổi với lãnh đạo các doanh nghiệp, đoàn khảo sát đã nắm bắt tình hình tuyển dụng, sử dụng lao động; việc ký kết, hợp tác của đơn vị, doanh nghiệp với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong tuyển dụng lao động; đánh giá về chất lượng, trình độ, kỹ năng nghề, ý thức tổ chức, tác phong công nghiệp của người lao động được tuyển dụng và quan điểm của đơn vị trong việc đào tạo nghề cho lao động tại các doanh nghiệp hiện nay; những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân; kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp.

