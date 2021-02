Khởi tố nam thanh niên đột nhập nhiều khách sạn cướp tài sản

Ngày 17/2, báo An ninh thủ đô đưa tin, cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Lê Đình Hùng (SN 2000, trú tại Quảng Vinh, Sầm Sơn, Thanh Hóa) về tội Trộm cắp tài sản.

Theo VTV, khoảng 2h ngày 07/02/2021, Hùng đột nhập vào khách sạn số 14 Trần Bình Trọng, phường Trần Hưng Đạo trộm cắp 5 triệu đồng cùng 1 điện thoại Xiaomi Redmi 7 của nhân viên lễ tân nằm ngủ tại sảnh tầng 1.

Sau khi gây án, đối tượng di chuyển trên các tuyến phố để tìm kiếm khách sạn nào sơ hở sẽ vào trộm cắp tài sản. Đến khoảng 3h45 cùng ngày, đối tượng tiếp tục đột nhập vào khách sạn số 14 Thọ Xương, phường Hàng Trống. Trong lúc đang lục đồ ở khách sạn, Hùng bị nhân viên lễ tân phát hiện, hô hoán người dân bắt giữ và bàn giao cho Công an phường Hàng Trống.

Tại cơ quan Công an, đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Đấu tranh khai thác, Hùng còn khai nhận đã trộm cắp 1 chiếc điện thoại iPhone XS max tại khách sạn 75 Phủ Doãn vào ngày 22/01/2021.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

