Khởi tố bị can Phan Văn Anh Vũ và đồng phạm Hồ Hữu Hòa

Theo thông báo được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an ngày 5-3-2021, trong quá trình điều tra mở rộng vụ án này, ngày 25-2-2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành các quyết định tố tụng: Quyết định thay đổi quyết định khởi tố vụ án hình sự "Môi giới hối lộ" xảy ra tại thành phố Hà Nội quy định tại Điều 365 Bộ luật Hình sự năm 2015 và Quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự "Đưa hối lộ" quy định tại Điều 364 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Phan Văn Anh Vũ, sinh năm 1975, về tội "Đưa hối lộ" quy định tại Điều 364 Bộ luật Hình sự năm 2015; ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với Hồ Hữu Hòa, sinh năm 1984, trú tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, về tội "Môi giới hối lộ" quy định tại Điều 365 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao phê chuẩn các quyết định tố tụng nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định tố tụng theo đúng quy định của pháp luật.

Tác giả: D.T

Nguồn tin: Báo Hà Nội Mới