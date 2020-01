Khởi tố, bắt tạm giam nữ cộng tác viên tạp chí nhận tiền của doanh nghiệp

Báo Bảo vệ pháp luật đưa tin, chiều 3/1, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, ngày 2/1, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam 3 tháng đối với Phạm Thị Thu (SN 1989, trú tại phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hoá) về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Phạm Thị Thu là cộng tác viên của Tạp chí Bảo vệ rừng và môi trường.

Cũng trong ngày 2/1, VKSND tỉnh Thanh Hóa đã phê chuẩn các quyết định tố tụng nêu trên.

Phạm Thị Thu.

Trước đó, khoảng 14h ngày 25/12/2019, tại quán Moon coffee (khu đô thị Bình Minh, phường Đông Hương, TP Thanh Hoá), Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt quả tang Phạm Thị Thu đang nhận 10 triệu đồng của anh Cao Đức Anh (SN 1990, lái xe Công ty CP Xây dựng giao thông thủy lợi Tuấn Hùng - Công ty Tuấn Hùng). Được biết, Công ty Tuấn Hùng (có trụ sở tại Lô 166 Bào Ngoại, Phường Đông Hương, TP Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá), do ông Cao Minh Quê làm giám đốc.

Theo Tiền phong, quá trình làm việc tại tỉnh Thanh Hóa, Thu cho rằng một số công trình nâng cấp tuyến đê tại thị trấn huyện Hoằng Hoá do công ty Tuấn Hùng là nhà thầu thi công, có biểu hiện sai phạm.

Sáng 25/12/2019, Thu liên lạc qua điện thoại với ông Quê để nói về việc phát hiện một số dấu hiệu sai phạm như trên. Khi ông Quê xin tạo điều kiện không đăng báo, thì Thu yêu cầu ký hợp đồng tuyên truyền với mức giá 15 triệu đồng. Ông Quê không đồng ý ký hợp đồng và hỏi Thu lấy bao nhiêu tiền nhưng Thu không trả lời. Thế nên ông Quê đưa ra đề nghị 10 triệu đồng và Thu đồng ý.

Theo lịch hẹn với ông Quê, lúc 14h ngày 25/12, Thu đến quán Moon coffee nhận tiền thì bị công an phát hiện, bắt quả tang.

Hiện cơ quan công an đã thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Thu để điều tra, xử lý.

Tác giả: Quốc Tiệp (t/h)

Nguồn tin: Báo Người đưa tin