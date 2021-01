Khởi tố 5 người tổ chức đưa bệnh nhân 1440 nhập cảnh trái phép

Như tin đã đưa, ngày 30/12, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đã ký Quyết định số 242/QĐ-ANĐT về việc khởi tố vụ án hình sự "Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép" xảy ra tại huyện An Phú, tỉnh An Giang vào ngày 24/12/2020.

Mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục ra quyết định khởi tố 5 bị can, gồm: Phan Phi Hùng, sinh năm 1979, cư trú tại ấp Bình Di, xã Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Đối tượng Phan Phi Hùng

Bị can trương Chí Tài, sinh năm 1991, cư trú tại ấp Búng Nhỏ, xã Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang; Lê Văn Dinh (Hiền), sinh năm 1990, cư trú tại ấp Bình Di, xã Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang; Phạm Thanh Hập (Hạp), sinh năm 1990, cư trú tại ấp Bình Di, xã Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang; Trang Văn Út, sinh năm 1989, cư trú tại ấp Phú Lợi, xã Phú Hữu, huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Bị can Hùng được xác định là người móc nối với các đối tượng bên Campuchia để đưa nhóm bệnh nhân 1440 vượt biên trái phép vào Việt Nam.

Các đối tượng Tài, Dinh, Hập, Út được xác định là do bị can Phan Phi Hùng móc nối để chở người nhập cảnh trái phép qua đường biên thuộc huyện An Phú đi thành phố Châu Đốc hoặc chở đến các địa điểm mà người vượt biên yêu cầu.

Ngoài việc khởi tố 5 bị can nêu trên, Công an An Giang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án và bắt các đối tượng có liên quan để sớm đưa ra pháp luật xử lý thật nghiêm minh.

Tác giả: Huỳnh Minh - Minh Anh

Nguồn tin: Báo Dân trí