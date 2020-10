Khởi tố 44 bị can mang hung khí chém nhau để tranh giành đất đai

Bị can Mai Thị Hồng tại cơ quan công an - Ảnh: B.A.

Ngày 8-10, Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho hay đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với 44 người tham gia hỗn chiến để tranh giành đất đai.

Theo đó, toàn bộ 44 bị can này bị khởi tố để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Trong đó, 28 bị can còn bị khởi tố để điều tra thêm về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.

Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa xác định vợ chồng bị can Nguyễn Thành Hưng (45 tuổi) và Mai Thị Hồng (41 tuổi, cùng ngụ TP Biên Hòa) giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu.

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn phát hiện một khẩu súng (giống súng rulo) có đạn bên trong vứt tại bãi đất ven đường, đoạn cách hiện trường hai nhóm chuẩn bị chém nhau khoảng 200m. Đây có thể là vũ khí các bị can mang theo rồi vứt bỏ khi bị công an vây bắt. Công an đã gửi khẩu súng đi giám định để tiếp tục làm rõ.

Như Tuổi Trẻ Online đưa tin, trưa 29-9, tại khu đất trống rộng khoảng 3.000m2 thuộc khu phố 4, phường Thống Nhất, TP Biên Hòa xuất hiện hai băng nhóm xăm trổ mang theo nhiều hung khí.

Khi hai nhóm chuẩn bị xông vào chém nhau thì lực lượng công an xông vào vây kín, bắt gọn 59 người của hai phe, thu giữ nhiều hung khí gồm 35 hung khí tự chế, 4 búa tạ, 1 máy hàn... Sau đó, cơ quan CSĐT tạm giữ hình sự 44 người.

Bước đầu xác định nguyên nhân hai nhóm "hỗn chiến" là do tranh chấp mảnh đất tại khu phố 4, phường Thống Nhất giữa vợ chồng Hồng với bà Nguyễn Thị Soi (65 tuổi, ngụ phường Thống Nhất).

Qua rà soát, khu đất trên do hợp tác xã Gò Me quản lý và giao cho một người tên Thanh trông coi. Sau đó, bà Thanh bán một thửa đất tự phân ranh giới cho vợ chồng Hồng bằng giấy tay. Tuy nhiên, bà Soi tự ý xây 3 phòng trọ trên khu đất này và dựa vào băng nhóm giang hồ để dằn mặt, tranh giành đất với vợ chồng Hồng.

Từ đó, hai bên đã gọi thêm hàng chục thanh niêm xăm trổ mang hung khí đến khu đất trên để giải quyết thì bị công an kịp thời ngăn chặn, bắt giữ.

Tác giả: A LỘC

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ