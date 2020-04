Khởi tố 2 người chống đối tổ công tác tại chốt kiểm soát COVID-19

Nguyễn Văn Quýnh tại cơ quan công an - Ảnh: Công an Bắc Ninh

Tối 9-4, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Quýnh (34 tuổi, ở huyện Yên Phong), Thái Xuân Hưng (37 tuổi, ở huyện Gia Lâm, Hà Nội) về tội cố ý gây thương tích và chống người thi hành công vụ.

Theo điều tra, khoảng 17h ngày 7-4, Nguyễn Văn Quýnh đi qua chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 tại thôn Thiểm Xuyên nhưng không đeo khẩu trang phòng dịch theo quy định.

Mặc dù lực lượng chức năng đã tuyên truyền, nhắc nhở nhưng Quýnh không những không chấp hành mà còn có những lời lẽ xúc phạm và hành động chống đối.

Khi bị chiến sĩ công an dùng điện thoại ghi lại việc chống đối của mình, Quýnh đã cướp điện thoại, ném xuống đường bê tông. Quýnh sau đó đã bị công an khống chế, bắt giữ.

Thái Xuân Hưng tại cơ quan công an - Ảnh: Công an Bắc Ninh

Trước đó, khoảng 1h ngày 6-4, Thái Xuân Hưng đã ngang nhiên chống đối, thách thức, cản trở việc thực hiện nhiệm vụ của lực lượng chức năng tại chốt số 5 phòng chống dịch COVID-19 trên đường tỉnh lộ 295B, giáp ranh giữa xã Yên Thường (huyện Gia Lâm, TP Hà Nội) với khu phố Tân Lập (phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh).

Khi bị yêu cầu kiểm tra thân nhiệt, Hưng đã không chấp hành mà nằm ườn trước đầu ôtô, chửi bới, lăng mạ lực lượng trong đêm, suốt hơn 3 giờ đồng hồ.

Theo công an, Hưng là người nghiện rượu, đã có 2 tiền án về tội cố ý gây thương tích và chống người thi hành công vụ. Sau khi bị bắt giữ, 9h sáng cùng ngày, kết quả kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở của Hưng là 0,535mg/l khí thở.

Công an Bắc Ninh cho biết việc khởi tố hai bị can trên là bài học cảnh tỉnh cho những người coi thường pháp luật, có hành vi ngoan cố, chống đối gây ảnh hưởng tình hình an ninh trật tự và công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.

