Khởi tố 2 bị can lừa đảo 170 người đi Hàn Quốc rồi bỏ rơi ở Đà Nẵng

Theo cơ quan công an, chiều ngày 15/5, Công an quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) nhận tin báo có khoảng 170 người từ các tỉnh thành phía Bắc vào lưu trú tại một khách sạn trên đường Nguyễn Văn Thoại phản ảnh bị một số người lừa đảo lấy tiền để đi lao động Hàn Quốc.

Những người này cho biết đến Đà Nẵng với mục đích đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc qua cảng Tiên Sa. Tuy nhiên, 2 người tổ chức cho chuyến đi tên Phạm Doãn Tuấn và Lê Danh Cường đã cắt đứt liên lạc, bỏ trốn.

Nhận định đây là vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng đã chỉ đạo phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố phối hợp với Công an quận Ngũ Hành Sơn và các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra, theo Dân Việt.

Theo khai báo của các bị hại, Tuấn và Cường đã ký hợp đồng đưa những người có nhu cầu sang Hàn Quốc để lao động với giá mỗi trường hợp là 10.000 USD. Đã có 165 người dân ở các tỉnh như Thanh Hóa, Hà Tĩnh... có nhu cầu xuất khẩu lao động liên hệ với các đối tượng. Tại Hà Nội, mỗi người đã nộp cho Minh và Quang 5 triệu đồng tiền khám sức khoẻ và xét nghiệm COVID-19.

Đến ngày 13/5, hai người đàn ông này hẹn 165 người vào Đà Nẵng, giới thiệu về một số khách sạn ở quận Ngũ Hành Sơn ở lại, sau đó thu mỗi người thêm 300 USD với lý do "làm thẻ lên tàu" và hẹn tối 15/5 sẽ đưa mọi người ra cảng Tiên Sa để khởi hành sang Hàn Quốc.

Sau khi chiếm đoạt của các bị hại số tiền gần 3 tỷ đồng, hai đối tượng bỏ trốn đến nhiều tỉnh thành để tránh cơ quan điều tra phát hiện. Đến ngày 16/11 thì bị bắt giữ.

Cũng theo Tuổi Trẻ Online, tại cơ quan công an, bước đầu Minh, Quang khai nhận sau khi trốn ra Bắc, 2 người ít liên lạc với nhau và tìm nơi lẩn tránh. Trong đó, Minh bị bắt tại Hòa Bình khi đang làm "cò" đất, còn Quang đang chạy Grab giao trà sữa ở Hà Nội thì bị công an tóm gọn.

