Khởi đầu trái ngược với năm rồi, tương lai nào đang chờ đợi Sông Lam Nghệ An?

Cùng thời điểm này của mùa giải năm ngoái, Sông Lam Nghệ An đang bay cao trên bảng xếp hạng V-League với thành tích giành được 7 điểm sau 2 trận thắng (1-0 trước Bình Dương, 1-0 trước SHB.Đà Nẵng), 1 trận hòa (0-0 với Sài Gòn FC). Thậm chí thủ môn Văn Hoàng còn giữ sạch lưới đến tận vòng đấu thứ 5 và sau chiến thắng 1-0 trước Hà Nội trên sân Hàng Đẫy, đội bóng xứ Nghệ còn leo lên ngôi đầu bảng.

Thế nhưng năm nay, kết quả hoàn toàn trái ngược đang diễn ra với đội bóng của HLV Ngô Quang Trường. Sau 3 vòng đấu, Sông Lam Nghệ An đang đứng áp chót trên bảng xếp hạng với vẻn vẹn 1 điểm sau 1 trận hòa (1-1 với Bình Định) và 2 trận thua (1-2 trước Hoàng Anh Gia Lai, 0-1 trước Sài Gòn FC), chỉ xếp trên mỗi ‘người hàng xóm’ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (0 điểm).

Vấn đề lớn nhất đối với đội bóng xứ Nghệ lúc này có lẽ nằm ở hàng thủ. Dù vẫn còn đầy đủ những gương mặt như ở mùa giải năm ngoái (chỉ vắng trung vệ Gustavo – chuyển tới đầu quân cho Than Quảng Ninh) nhưng sự kết dính và khả năng phối hợp với nhau đã không còn ăn ý như trước. Thêm vào đó, 2 tấm thẻ đỏ trong 2 trận đấu đầu tiên của 2 trung vệ Hoàng Văn Khánh, Thái Bá Sang đã khiến hàng thủ Sông Lam Nghệ An trở nên xộc xệch và đẩy đội bóng xứ Nghệ vào tình cảnh phải chơi ‘chấp người’. Điều đó giải thích tại sao, đoàn quân của HLV Ngô Quang Trường phải nhận 4 bàn thua ở 3 vòng đấu đầu tiên (trong khi con số ở cùng thời điểm này của mùa giải trước là 0).

Bên cạnh đó, hàng công của Sông Lam Nghệ An cũng đang gặp vấn đề trong khâu ghi bàn. Kể từ đầu giải, đội bóng xứ Nghệ mới chỉ ghi được vẻn vẹn 2 bàn do công của Phan Văn Đức và Felipe Martins - cầu thủ bị thanh lý hợp đồng khi chơi quá tệ ở 2 vòng đấu đầu tiên. Cơ hội được tạo ra không ít nhưng các chân sút của Sông Lam Nghệ An bỏ lỡ quá nhiều. Bruno de Sousa - chân sút được chọn để thay thế Felipe sau khi bình phục chấn thương bắp đùi chưa lấy lại được phong độ khiến anh từng trở thành nỗi ám ảnh đối với nhiều hàng thủ V-League mùa trước (ghi 10 bàn trong màu áo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh).

Để chuẩn bị cho ngày trở lại của V-League 2021, Sông Lam Nghệ An đã có 2 trận giao hữu với ‘người hàng xóm’ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân nhà với kết quả khá khiêm tốn: hòa 1 trận (3-3) và thua 1 trận (1-2).

Với phong độ kém cỏi như thế này, không hiểu thầy trò HLV Ngô Quang Trường có thể đánh bại được Than Quảng Ninh - đội bóng đang rất hưng phấn sau chiến thắng 2-0 trước ‘anh nhà giàu’ TPHCM ở vòng đấu trước, trong trận đấu sớm ở vòng đấu thứ 4 hay không, cho dù được chơi trên sân Vinh.

Nếu tiếp tục đón nhận một kết quả bất lợi nữa, tương lai nào đang chờ đợi đội bóng xứ Nghệ ở mùa giải năm nay.

